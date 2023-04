Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 aprile.

Sole vi tiene alto l’umore così come Mercurio vi porta frizzantezza se nati dal 4 al 10 aprile. Exploit erotici e amorosi oggi grazie a Giove e Sole se nati nella seconda decade. Marte è un po’ imbronciato a lavoro se nati dal 13 al 17 aprile.

Marte vi porta avanti in maniera abbastanza diretta e incoraggiante. Giove e Venere sono molto belli nella loro posizione amorosa e gratificano la vita di coppia. I nati nella terza decade avranno una Luna un po’ in ostacolo a lavoro.

Plutone vi aiuta a mettere a fuoco alcune dinamiche di famiglia con attenzione. Grande esuberanza fisica a livello erotico con il vostro partner grazie a Venere, mentre a lavoro mostrerete ai capi quanto siete bravi.

Venere, Luna, Saturno, Marte, Nettuno e Urano si alleano per fronteggiare fastidiosi imprevisti. Venere peraltro vi fa ritrovare un po’ di complicità con la dolce metà se nati dall’11 al 16 luglio. Gli astri consigliano di non intervenire in discussioni lavorative oggi.

Plutone è dissonante oggi e vi porta un inspiegabile nervosismo. Mercurio, Plutone e Urano vi sovvertono un po’ anche in amore, mentre Sole vi regala ottimi risultati lavorativi se nati a luglio.

Piccole perturbazioni ma niente di grave. Se nati dal 12 al 19 settembre mettete da parte alcuni interessi esterni per concentrarvi sulla relazione. A lavoro Marte è molto positivo.

Saturno e Plutone sono molto benefici per voi e in particolare il secondo pianeta favorisce i single se nati nella prima decade. A lavoro i nati nella seconda decade raggiungeranno presto nuove evoluzioni.

Urano è ancora imbronciato e vi provoca qualche inciampo. Nettuno è però in splendido aspetto amoroso per i nati dal 9 al 17 novembre. Sole favorisce i lavoratori della terza decade.

Grandi spiazzi di sereno per voi oggi grazie a Sole che migliora l’umore. Il pianeta, insieme ai colleghi Giove e Plutone, è al vostro fianco anche in amore se nati dal 10 al 16 dicembre. Giove e Plutone vi sostengono in ufficio.

Urano vi dà una forma fisica discreta nonostante la contrarietà di Marte. I nati dal 9 al 18 gennaio vivranno una giornata positiva a livello amoroso. Saturno è molto armonico a lavoro per i nati di prima e seconda decade.

Urano è dissonante per i nati dal 31 gennaio la 9 febbraio ma Plutone, in amore, risulta molto luminoso e sentimentale. Sempre Urano cerca di mettervi i bastoni tra le ruote a lavoro ma Nettuno donerà molta pazienza ai nati nella terza decade.

Urano, Plutone, Venere, Giove e Nettuno sono vostri alleati oggi. Nettuno in particolare vi stimola molto in amore se nati dal 9 al 14 marzo. Lucida organizzazione di tempi e orari a lavoro.