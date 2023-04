Oroscopo del 2 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 aprile.

Plutone vi rende veloci come il vento oggi e liberi nello spirito, così come Giove che alza la vostra carica di sex appeal in amore se nati nella seconda decade. I nati dal 25 marzo al 3 aprile valuteranno la ponderatezza di investimenti a lungo termine.

Venere è molto affine ai nati nella seconda decade. Non esagerate però nelle pressioni affettuose che potreste mostrare a chi vi piace, specie se nati dal 30 aprile al 3 maggio. Va detto che ci saranno successi erotici per i nati nella terza decade. Urano, Mercurio, Nettuno e Marte sono tutti positivi a lavoro se nati dal 25 al 30 aprile o dal 13 al 18 maggio.

Venere gratifica la vostra vita se nati nella terza decade. Lasciatevi tentare da un’occasione sentimentale più unica che rara grazie a Urano, Giove e Sole. Alcuni intoppi burocratici impediscono la chiusura di un investimento.

Urano e Nettuno vi regalano momenti di grande dinamismo. Saturno vi obbliga a non strafare in amore se nati a luglio, con Giove che vi pungola mettendo qualche ostacolo. Nettuno vi fornisce stratagemmi lavorativi interessanti.

Sole vi illumina oggi mentre Giove sarà l’artefice di una giornata molto positivi in amore, che abbiate già una relazione o siate cuori solitari. Sempre Giove vi favorisce a lavoro se anti dal 27 luglio al 6 agosto.

Saturno e Nettuno sono contrari ma Urano vi favorisce se nati dal 17 al 20 settembre. Sempre Urano vi sta vicino in amore se nati dal 28 agosto al 7 settembre, mentre Nettuno è molto avventuroso a livello professionale.

Plutone vi farà andare controvento senza però generare rischi. Profondità e sensibilità sono le vostre doti principali in amore se nati dal 24 settembre al 4 ottobre. I nati nella terza decade vedranno Giove proporre sfide a sangue freddo nel lavoro.

Saturno e Nettuno sono bendisposti per voi, con Plutone che però è un po’ contrastante in amore se nati dal 30 ottobre al 6 novembre. I nati nella terza decade vedranno le loro iniziative lavorative protette da Marte e Nettuno.

Plutone vi promette ottimismo, ricchezza e fortuna oggi se nati dal 23 al 28 novembre. I nati nella terza decade manifesteranno magnetismo e sex appeal in amore. A lavoro siate fiduciosi delle vostre possibilità ma senza strafare.

Saturno vi fa muovere con ottimismo oggi se nati dal 21 al 28 dicembre. Venere, Luna, Nettuno, Plutone e Urano vi sostengono in amore. I nati nella prima decade vanteranno un Saturno molto benefico.

Plutone fa scoccare una musica molto armoniosa per voi, seducendo anche Nettuno e Saturno nello starvi accanto se nati nella terza decade. Urano è un po’ imbronciato in amore ma Nettuno è in angolo benefico. Giove e Sole insieme a Plutone vi renderanno protagonisti di successi lavorativi.

Saturno e Nettuno vi rendono lucidi e scattanti. A parte Luna nessun pianeta vi osteggia chiaramente. I nati a marzo avranno un Nettuno molto profondo nell’eros, mentre i nati nella terza decade vanteranno aspetti benefici da Plutone, Saturno e Giove a lavoro.