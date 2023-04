Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'1 aprile

Plutone vi dà grande energia vitale se nati dal 21 al 24 marzo. Urano inoltre vi porta armonia familiare. Sole e Giove sono positivi in amore se nati dal 5 al 14 aprile. Clima molto positivo anche in ufficio grazie a Marte se nati dal 26 al 29 marzo.

Benessere diffuso grazie a Urano e Giove oggi. Riuscite a venire a capo di una situazione di coppia grazie anche alla collaborazione della vostra dolce metà. Nettuno e Sole vi aiutano a lavoro se nati nella terza decade.

Mese che inizia senza troppa fatica per il vostro segno. Saturno è sì in posizione leggermente complicata in amore ma novità sentimentali ed erotiche sono dietro l’angolo, specie per i nati dal 22 al 29 maggio. Sole, Mercurio e Giove vi daranno slancio in ufficio.

Nettuno è in ottimo aspetto se nati nella terza decade e Urano vi dona buone condizioni psicofisiche se nati dal 28 giugno al 2 luglio. Nettuno è al vostro fianco qualora decidiate di tuffarvi nella stagione degli amori. Ottimi rapporti con i vostri capi a lavoro grazie a Urano.

Transiti un po’ dispettosi oggi ma Sole vi consente, per esempio, una sintonia molto facile con la vostra dolce metà. Se lavorate nel campo artistico Sole e Giove vi daranno idee geniali qualora siate nati dal 2 al 15 agosto.

Mercurio e Urano vi danno grande sostegno oggi, mentre Saturno e Nettuno sono un po’ dissonanti in amore, specie se siete single. Sperimentate invece ottime relazioni con i colleghi di lavoro grazie a Mercurio se nati nella terza decade.

Urano è molto bello oggi per voi e vi avvantaggia. C’è però la necessità di mostrare chiarezza di sentimenti per una persona che vi sta accanto: Marte, Giove e Sole vi renderanno il compito più facile. A lavoro mostrate la consueta diligenza.

Sole splende trionfale nel vostro cielo così come Saturno, Nettuno, Marte e Giove. Saturno in particolare vi dona una grande componente erotica nella coppia, mentre in ufficio mostrate un’aria scanzonata e alleggerite ogni incombenza.

Luna e Sole vi fanno iniziare il mese in allegria. Sarete appassionati e delicati in amore grazie a Sole, così come Plutone favorirà invece i single. I nati dal 13 al 15 dicembre avranno Plutone dalla loro parte a lavoro.

Saturno e Nettuno vi danno uno stato di esaltazione emotiva. Sapete anche avvicinare una persona che da tempo ha colpito la vostra attenzione con magnetismo e cultura. I nati dal 5 al 10 gennaio potrebbero avvertire segni di stanchezza a lavoro ma niente di grave.

Fase un po’ annoiata o stanca per voi ma niente di grave se nati dal 31 gennaio al 5 febbraio. I nati nella terza decade avranno Sole e Giove benefici in amore. A lavoro non andate dietro alle questioni di principio.

Ben 9 dei pianeti vi sorreggono oggi! Momento particolarmente vibrante in amore per chi non è più così giovane grazie a Mercurio, mentre a lavoro vi distinguerete per essere praticamente indispensabili.