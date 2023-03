Oroscopo del 21 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono tutti dalla vostra parte in questo giorno di Primavera. Fase di entusiasmo e dinamismo in amore se nati nella seconda decade. Giove è molto bello e spiana i vostri passi a lavoro se nati ad aprile.

Con l’equinozio di primavera arriva anche un nuovo inizio per voi. Il vostro carattere pacioso ma determinato vi darà l’opportunità di conquistare una persona alla quale siete legati se nati dal 5 al 13 maggio. Nettuno e Saturno ma pure Urano sono molto favorevoli in ufficio.

Carisma e brio non vi fanno difetto oggi e anche una bella componente erotica e sessuale nel rapporto di coppia, specie se nati nella terza decade. I nati dal 7 al 14 giugno avranno anche Venere e Marte favorevoli a lavoro.

Sole e Nettuno ma pure Saturno e Urano sono positivi per voi oggi. In amore i nati dal 12 al 18 luglio vivranno avventure erotiche molto intriganti. I nati in seconda e terza decade peraltro saranno anche favoriti da Saturno e Nettuno a lavoro.

Sole vi dona grande savoir-faire oggi e una bella capacità erotica nei rapporti con chi vi piace, specie se nati dal 7 al 17 agosto. I nati nella seconda decade non si lancino in ambizioni lavorative troppo grandi.

Sole vi darà la possibilità di avere una giornata molto bella oggi. Se siete single gli astri vi stimolano a prendere in mano la situazione, mentre a lavoro siate più disinvolti e liberi nei compiti da svolgere.

Sole non vi fa sbilanciare su alcune situazioni, che dovranno essere valutate con cura. Se siete single potreste essere incuriositi da una persona conosciuta da poco, anche se sui social. La vostra capacità di programmazione vi aiuterà a lavorare meglio.

Plutone e Marte vi daranno forza virile così come Sole. Nettuno vi favorisce in amore ed eros se nati nella terza decade. Mercurio invece è la guida ideale per le vostre mosse lavorative.

Tono e umore tendenti all’ottimismo oggi grazie a Sole, Plutone, Luna e Marte. Siete fin troppo lucidi e razionali in amore, mentre a lavoro prendetevi delle responsabilità che però non siano troppo gravose.

Molti pianeti oggi vi favoriscono, in particolare Plutone. In amore i nati nella seconda decade facciano attenzione a non dare tutto per scontato durante la relazione. I nati dal 13 al 18 gennaio avranno Nettuno e Saturno dalla loro parte a lavoro.

Voglia di primeggiare e di emergere oggi per voi grazie a Marte e Sole. Ma anche Mercurio, Venere e Urano. Giove vi fornisce il romanticismo necessario per il vostro rapporto di coppia, mentre lavorativamente parlando riceverete stima e considerazione.

Sole e Venere vi favoriscono se nati nella seconda decade. Saturno e Nettuno aiutano i nati dal 9 al 14 marzo in amore con un carattere romantico. Introiti inaspettati in ufficio grazie a Nettuno.