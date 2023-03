Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 marzo.

Giove vi dona grande energia vitale oggi. In amore non vi fermate troppo di fronte a una fiamma che vi sta facendo perdere il controllo di voi stessi. Se nati nella terza decade un severo Plutone vi metterà alla prova in campo professionale.

Giornata con un ottimo stato psicofisico. Una persona conosciuta da poco vi prende anima e corpo se nati a maggio, grazie a un Nettuno suadente. Una grossa spesa vi fa un attimo incupire ma si tratta di un acquisto fondamentale e durevole.

Venere, Marte e Mercurio vi guardano benevoli oggi. Vi dedicate a sciogliere un po’ di nodi nella vostra relazione se nati dal 23 al 28 maggio. I nati nella terza decade avranno piglio lavorativo per risolvere i problemi.

Luna è in angolo super positivo e ravviva ogni campo se nati in seconda e terza decade. Urano vi investe di responsabilità familiari se nati dal 5 al 12 luglio. In amore Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore comunicazione con la vostra dolce metà, mentre a lavoro sempre Nettuno favorisce i liberi professionisti.

Giove manda i suoi influssi positivi si di voi se nati nella terza decade. Luna vi darà qualche momentaneo stop potenziale e con Venere e Urano ostili in amore potrebbe chiedervi di impegnarvi di più. Giove vi aiuta a lavoro se nati ad agosto.

Urano è molto positivo e vi regala una giornata di soddisfazioni e calma. Plutone e Urano vi sostengono in amore se nati in seconda e terza decade. Lavorate anche oggi? Risulterete infaticabili grazie a Plutone.

Venere è molto positivo così come Marte. Usate tatto e tenerezza in una fase di lievi intralci per la relazione di coppia: Luna vi aiuterà. Marte vi renderà grintosi a lavoro se nati nella terza decade.

Saturno, Sole, Plutone e Nettuno sono tutti carichi di promesse oggi. Luna vi aiuta nei rapporti sociali e amorosi se nati nella prima decade ma anche dal 7 al 10 novembre nello specifico. Nettuno spiana i vostri passi a lavoro se nati nella terza decade.

Ottime basi di partenza oggi con Luna molto coinvolta per i nati nella terza decade. Giove continua a spalleggiarvi in amore se nati a novembre e nella seconda decade, i nati nella terza invece avranno Nettuno contrario. Incassate la stima dei colleghi e dei capi a lavoro grazie a Giove.

Sensibilità, intuito e un tono migliore sono i regali di Venere oggi, con Urano che pure favorisce i nati nella seconda decade. Ritrovate completezza e armonia con la vostra dolce metà, mentre Saturno vi consente di programmare bene il vostro successo lavorativo se nati nella prima decade.

Marte vi spalleggia insieme a Urano se nati dal 5 al 13 febbraio. Luna fornisce le giuste capacità ai nati nella terza decade per stare accanto alla vostra dolce metà. Se lavorate anche di domenica Giove vi aiuta a non scoraggiarvi.

Sole, Nettuno e Luna vi danno una saggezza molto concreta. Una nuova storia affettiva vi tocca il cuore grazie a Giove, Nettuno, Venere e Luna. A lavoro avrete una felice occasione di provare il vostro valore.