Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 marzo segno per segno

Sole e Nettuno vi aprono a intuizioni geniali oggi. Saturno vi darà anche una mano a livello logico, mentre in amore Venere vi dona corrispondenza di sensi con la vostra dolce metà. Riuscirete anche a superare tutte le situazioni di difficoltà in ufficio.

Saturno vi offre una maggiore tranquillità emotiva così come anche Giove, altro vostro alleato. Un nuovo amore vi si presenta all’orizzonte ma restate pacati e prudenti. Plutone, Nettuno e Giove vi aiutano a lavoro.

Venere è molto positiva oggi così come Marte e Giove per i nati dal 31 maggio al 5 giugno. Nettuno e Venere sono al vostro fianco in amore ma cercate di non commettere errori dovuti alla precipitazione. Venere crea nuovi ponti e contatti lavorativi.

Saturno è molto felice per voi oggi e predispone una buona giornata a livello familiare. Piccole divergenze superate con la vostra dolce metà e non mancheranno momenti molto romantici se nati dal 12 al 17 luglio. I nati dal 6 all’11 luglio avranno un po’ di distrazione oggi.

Luna è un po’ contraria e porta un po’ di tensione, così come Urano. Ritrovate però completa sintonia con la persona amata se nati dal 29 luglio al 4 agosto. Vi date un gran da fare in ufficio oggi.

Urano è molto armonico ma vi conviene comunque limitare le questioni spinose da risolvere oggi. Nettuno, Sole e Saturno vi danno una grande affettività in amore se nati nella terza decade. I nati nella seconda riceveranno un’allettante proposta lavorativa.

Marte sempre favorevolissimo così come Saturno. Plutone è un po’ dissonante in amore oggi ma non fatevene un cruccio. Una situazione problematica a lavoro viene inquadrata e risolta brillantemente proprio da voi.

Urano vi disturba un po’ ma terrete duro senz’altro. Prevale la parte emotiva e lirica dell’amore oggi, sentirete infatti molto il bisogno di tenerezze e coccole. A lavoro Saturno vi fornisce l’intuito giusto.

Luna è veloce e capace di incidere nella vostra vita. In amore prevale una componente erotica e passionale oggi, mentre a lavoro Plutone aiuterà i liberi professionisti nati nella terza decade.

Marte non vi disturba più di tanto e Mercurio vi aiuta a essere logici. Attenzione a qualche malanno di stagione se siete nati dal 30 dicembre al 9 gennaio. In amore Nettuno vi porta grande eros e romanticismo, mentre in ufficio arriveranno consistenti introiti economici.

Venere vi gratifica con il suo passaggio oggi ma Urano è un po’ contrario per i nati dal 2 al 10 febbraio. Avete mota voglia di tenerezza in amore oggi, mentre a lavoro Venere e Giove vi garantiranno tanti successi.

Saturno, Mercurio, Sole e Nettuno vi faranno godere di una giornata all’insegna dell’armonia se nati dal 9 al 15 marzo. Grande fusione emotiva con la vostra dolce metà grazie a Sole se nati nella terza decade. Con saggezza e senso del dovere riuscirete a portare a termine i vostri compiti professionali.