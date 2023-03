Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 marzo.

Marte vi alleggerisce la situazione in campo amichevole ma i nati nella terza decade dovranno tenere sotto controllo calotta cranica e vie urinarie. Profonda sintonia con la persona che avete accanto oggi. A livello lavorativo i nati nella seconda decade avranno Mercurio e Giove alleati.

Venere vi dà un buon rapporto con i vostri genitori o figli, dipende dal ruolo. In amore Plutone è splendido per i nati dal 17 al 20 maggio, mentre a lavoro i capi vi danno atto della vostra risolutezza promettendovi sviluppi futuri di carriera.

Marte vi apre a un giorno molto promettente se nati nella terza decade ma state attenti alla salute di bronchi e polmoni. Marte e venere insieme vi danno tempo di qualità in amore se nati nella seconda decade. Sempre Marte, stavolta in coppia con Giove, vi favorisce anche a lavoro.

Saturno vi fa sentire un po’ più leggeri ma tenete d’occhio schiena e denti per qualche acciacco. I nati dal 5 al 12 luglio che siano anche single avranno Urano dalla loro parte. A lavoro saprete collaborare con tutti per ottenere diversi risultati.

Urano vi pone qualche piccolo inconveniente passeggero ma niente di grave. Il pianeta però è contrario anche in amore quindi fate attenzione a non esagerare se nati a luglio specialmente. Alcune circostanze particolarmente favorevoli girano verso di voi in ufficio.

Giornata in cui darete il meglio di voi stessi grazie a Urano e Plutone se nati nella terza decade. Saturno e Sole saranno però un po’ imbronciati in amore nonostante il sostegno di Plutone. Urano è al vostro fianco a lavoro se nati a settembre.

Marte muta l’aria attorno a voi se nati a ottobre. Se siete single potreste entrare a far parte di un ambiente nuovo in cui scoprire nuove esperienze sentimentali o erotiche. Guadagnate molto spazio e credito nel vostro ambiente lavorativo.

Urano e Venere vi portano qualche lieve disturbo oggi. Cercherete di organizzare comunque una gita fuori porta con la vostra metà e magari anche con amici comuni. Se siete liberi professionisti Luna vi sosterrà qualora siate anche nati nella terza decade.

Venere è il vostro pianeta fidato oggi e vanta il sostegno anche di Giove per farvi stare bene. Al contempo il pianeta vi invita a osare in amore, mentre a lavoro il trittico Luna, Giove e sempre Venere vi favorirà se nati dal 29 novembre al 6 dicembre.

Mercurio, Saturno e Sole sono tutti benefici se nati dal 4 al 10 gennaio. Saturno in particolare vi mette in contatto con persone nuove e diverse se siete single nati dal 2 al 7 gennaio. Continuate la vostra ascesa professionale senza fermarvi.

Marte scoppiettante oggi per voi, sia a livello sociale che personale. Marte e Venere vi regalano emozioni forti anche in amore, Luna peraltro vi sostiene a lavoro e sottolinea il vostro talento.

Saturno vi aiuterà a moderare l’aggressività e a fare più sforzi diplomatici. Peraltro lo stesso Saturno crea un tridente con Sole e Nettuno per un rapporto sereno con la vostra dolce metà. Rapidità di risoluzione degli impegni oggi in ufficio.