Oroscopo del 28 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Mese abbastanza discreto per voi e una giornata positiva grazie a Urano e Sole ma anche Nettuno. Vento di passioni per i single di prima e seconda decade grazie a Venere, mentre a lavoro Urano sarà molto pragmatico nell’aiutare i nati dal 4 al 12 aprile.

Venere vi porta ottima salute e bellezza fisica, così come pure Sole. Plutone e Nettuno sono invece i vostri pilastri nella fase amorosa, specie se nati in seconda e terza decade. I nati dal 5 al 12 maggio guadagneranno molto in giornata.

Saturno vi dà la chance di essere logici e convincenti se nati nella terza decade. Sole è un po’ imbronciato ma niente di grave. State costruendo con la vostra dolce metà un legame che vi impegna anima e corpo, mentre Luna e Mercurio vi danno modo di lavorare bene se nati nella seconda decade.

Scena mediamente positiva per voi in questo ultimo giorno di febbraio grazie a Nettuno e Sole. Urano e Nettuno vi invitano a rimanere con i piedi per terra in amore se nati a luglio, mentre i nati dal 7 al 14 luglio si tufferanno totalmente in un progetto entusiasmante.

Sole fa chiudere il vostro mese in bellezza dandovi prodezze fisiche ed energia. Un viaggio con la persona che amate è tra i vostri obiettivi futuri. Se nati dal 31 luglio al 10 agosto Urano sarà un po’ negativo a lavoro.

Chiusura di mese un po’ faticosa perché Sole, Luna, Marte e Nettuno sono negativi. Con la forza del dialogo sciogliete un po’ di dubbi amorosi che stavano emergendo nella vostra relazione. A lavoro mostrerete cura e precisione.

Combinazione astrale incoraggiante grazie a Saturno e Mercurio, specie per i nati nella seconda decade. Fase di affetto e di eros molto buona grazie a Nettuno, mentre a lavoro i nati dal 3 al 12 ottobre miglioreranno considerevolmente la loro attività.

Urano è un po’ nemico ma non vi scalfisce. Sole e Plutone vi regalano grande eros, specie se siete single. Nettuno invece favorisce i bancari e i registi ma anche i politici e i produttori a livello lavorativo.

Mese brioso che si conclude con velocità e dinamismo da parte vostra, cortesia di Venere. Aria di novità dal punto di vista sentimentale, quindi state in campana! Cielo positivo anche a lavoro, specialmente per i nati nella seconda decade.

Sole e Nettuno vi sorridono così come anche Plutone se nati nella terza decade. In amore la vostra timidezza sta lasciando spazio a qualcosa di più, che favorisce l’alchimia di coppia. Siete lavoratori indipendenti? Oggi tutto sarà fatto all’insegna dell’allegria.

Piccoli problemi in famiglia ma niente di irrisolvibile, anche se Urano è un disturbatore modello. Giove e Venere vi accendono il cuore e vi rendono abili seduttori, mentre i nati dal 13 al 19 febbraio potranno contare su Saturno a lavoro.

Nettuno e Sole vi portano vivacità mentale e fisica, dandovi bellezza e amore per l’arte. Ottime prospettive per la vita affettiva ed erotica, mentre Mercurio vi porta buoni successi a lavoro.