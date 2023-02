Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 febbraio

Irresistibile voglia di indipendenza per voi oggi. Plutone vi ostacola un pochino se nati nella terza decade in amore ma Venere, Mercurio e Saturno spianano i vostri passi tra le lenzuola. Se nati dal 17 al 20 aprile non esponetevi troppo in ufficio.

Luna favorisce la comunicazione con gli altri oggi. Marte e Plutone vi danno la possibilità di trovare un po’ di leggerezza in amore ma anche un ottimo rapporto con l’autorità a lavoro.

Moti planetari moderatamente discreti con Mercurio e Saturno in prima fila. Usate la vostra lucidità in amore per sanare un problema con la vostra dolce metà. Urano, Mercurio e Saturno vi sostengono in ufficio se nati dal 4 al 7 giugno.

Configurazione astrale discreta per voi oggi. Luna, Nettuno, Urano e Sole vi consentono di godervi la vostra relazione amorosa con tranquillità, occhio solo a non fare voli pindarici! Potreste invece incontrare un po’ di difficoltà a lavoro per via della negatività di Plutone.

Entusiasmo e simpatia raddoppiati oggi, specie con gli amici di lunga data. Se nati dal 4 al 17 agosto una di queste amicizie peraltro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Se invece siete nati dal 4 al 9 agosto scrollatevi di dosso alcune responsabilità lavorative.

Urano e Plutone vivificano la vostra giornata se nati dal 9 al 14 settembre. Grandi vittorie erotiche per tutti i single oggi, così come vittorie a lavoro grazie a Plutone per i nati dal 16 al 22 settembre.

Mercurio e Saturno vi riportano un po’ di calma e di equilibrio in famiglia. Dovete avere un dialogo chiarificatore con la vostra dolce metà se nati dal 10 al 18 ottobre. Saturno vi regala fermezza di polso a lavoro.

Mercurio è in angolo contrario ma non vi mancheranno comunque saggezza, serenità e compostezza. Plutone e Nettuno sono molto positivi in amore se nati dal 14 al 22 novembre. Mercurio e Saturno vi aiutano anche a livello lavorativo se nati a novembre.

Saturno vi propone una grande energia vitale se nati dal 16 al 20 dicembre. Luna è un po’ contraria in amore se anti nella seconda decade, mentre a lavoro Venere si mostra particolarmente benevola per i nati dal 23 al 29 novembre.

Transiti molto generosi oggi per voi, specie Sole e Urano ma anche Plutone e Nettuno. Saturno, Mercurio e Luna la fanno da padroni nella fase amorosa, mentre a lavoro i liberi professionisti avranno una grande voglia di cimentarsi in nuove sfide.

Urano è molto offuscato oggi e potrebbe far emergere problematiche in famiglia. Reazioni incontrollate anche in amore di fronte ad alcuni problemi, sempre a causa di Urano. Gestite la giornata lavorativa con oculatezza.

Sole porta miglioramenti e agevolazioni nelle amicizie se nati dal 2 al 13 marzo. Venere vi dona un fascino irresistibile oggi, specie se nati a febbraio. Luna, Giove e Plutone sono paladini una lenta ma calibrata ascesa lavorativa se nati in seconda e terza decade.