Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 febbraio segno per segno

Mercurio vi gratifica e vi propone una giornata molto razionale. Venere e Nettuno vi danno ottimi livelli di romanticismo se nati in seconda e terza decade o dal 15 al 20 aprile. Vediamo qualche film si può adattare meglio al vostro mood odierno. Per voi sicuramente “Dracula Untold”.

Luna cambia il vostro clima radicalmente se nati dal 12 al 20 maggio. Sole, Venere, e Nettuno ma anche Luna e Plutone sollecitano il vostro ardore erotico. Il film che potreste godervi oggi è “Il bacio della pantera”.

Clima in cambiamento ma niente paura: l’adattamento procederà bene. Mercurio vi fa esibire il vostro indubbio charme se nati a giugno. Nettuno vi consiglia come film “Intervista col vampiro”.

Cielo abbastanza positivo per voi se nati dal 30 giugno al 4 luglio. Se invece siete nati dal 15 al 20 luglio Luna e Plutone potrebbero darvi forme di nervosismo immotivato a lavoro. Rilassatevi guardando un bel film gotico come “Nosferatu – Il principe della notte”.

Sole vi dà vitalità, facendovi respirare un’aria nuova. Se nati dal 24 al 29 luglio Mercurio sarà un po’ dissonante in amore. Venere e Nettuno vi consigliando “Dracula di Bram Stoker” come film di oggi.

Nettuno vi porta un po’ di nervosismo e tensioni se nati nella terza decade. Lasciate da parte alcune paure che vi attanagliano in amore per avere la possibilità di godervi bene la vostra relazione. “Per favore non mordermi sul collo” è il film consigliato per oggi.

Qualche variazione d’umore oggi, soprattutto per via dell’ambito familiare. Per voi stare con qualcuno significa completarsi senza modificare l’altro. Per cui, se chi vi sta vicino fa il contrario, fateglielo notare con cortesia. “Miriam si sveglia a mezzanotte” è il film giusto per voi oggi.

Altra bella giornata per voi grazie a Venere e anche a Sole. Nettuno vi porta atmosfere romantiche, da fiaba, se nati dal 14 al 19 novembre. “Dracula” con il leggendario Bela Lugosi è il film che vi consigliamo di vedere oggi.

Venere e Nettuno è un po’ contrario e spunta qualche vostra arma se nati dal 15 al 20 dicembre. Se nati dal 13 al 17 dello stesso mese Sole e Mercurio sono alleati ma Nettuno può fare sgambetti. “Dracula: Reborn” è il film che potreste guardare.

Venere e Nettuno vi aiutano a trovare sempre il lato migliore delle cose. Se nati dal 22 al 29 dicembre sperimenterete una bella dimensione affettiva. “Il conte Dracula” con il leggendario Christopher Lee è da guardare oggi.

Giove vi favorisce se nati nella seconda decade. Giornata sì per la componente emotiva e passionale dell’amore, mentre a livello di film potreste ridere con “Dracula: morto e contento”.

Momento positivo per i Pesci di ogni decade: tutti i pianeti sono con voi a eccezione di Marte. Plutone, Luna, Venere e Giove sono decisamente dalla vostra parte in amore, mentre il film suggerito per voi è “L’ombra del vampiro”.