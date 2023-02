Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 febbraio

Sole e Saturno vi danno ottima salute psicofisica e lucidità mentale. Plutone e Mercurio vi invitano invece alla prudenza se nati in seconda e terza decade. Potenziale ritorno di fiamma in amore per via di Venere per i nati nella prima decade. A lavoro Saturno è molto benefico.

Fase un po’ dissonante e di pessimismo per alcuni di voi se nati nella seconda decade. I nati dal 7 al 13 maggio dovranno inoltre cercare di avvicinarsi alla persona amata con maggiore delicatezza. Plutone vi aiuta a comprendere e essere lucidi prima di agire a lavoro.

Luna, Saturno, Sole e Urano vi daranno vitalità e charme. In amore state cercando di organizzare una gita fuori porta con la vostra dolce metà. Non vi lasciate frastornare da alcune chiacchiere d’ufficio se nati a giugno.

Mercurio vi guarda imbronciato se nati nella seconda decade ma il vostro temperamento indomito vi farà combattere. Venere e Nettuno sono propizi in amore se nati dal 12 al 16 luglio. Siete molti miti a lavoro ma sapete dimostrare il vostro valore.

Urano, Saturno e Sole sono neutri oggi ma non inficeranno negativamente sulle cose. Giornata di espansività e ottimismo in amore mentre a lavoro sarete molto generosi con i vostri colleghi.

Giornata in cui Mercurio, Plutone e Urano sono al vostro fianco. Urano in particolare, insieme a Luna, favorisce emozioni indimenticabili in amore. La vostra ingegnosità lavorativa vi farà arrivare lontano.

Saturno vi regala un grande senso di rinnovamento e il cielo favorisce svolte memorabili anche in campo erotico. In campo professionale mostrerete progettualità e inventiva.

Venere e Nettuno suscitano in voi un prorompente protagonismo. Urano e Saturno dissonanti in amore portano un po’ di tensioni di coppia ma niente di realmente grave se nati in seconda o terza decade. Plutone e Nettuno vi regalano sicure vittorie a lavoro.

Sole vi rende pimpanti e briosi se nati dal 9 al 14 dicembre. Venere e Nettuno vi portano però un po’ di ostacoli, che Saturno, Mercurio e Sole combatteranno. Oggi piacete e vi piacete in amore grazie a Saturno, mentre i nati nella seconda decade si daranno allo shopping più sfrenato.

Venere vi allieta e facilita la vita nonostante Giove e Luna negativi. Plutone, Urano, Nettuno, Saturno, Venere e Mercurio sono tutti benevoli in amore se nati nella prima decade. Saturno inoltre vi aiuterà anche in ufficio.

Sole, Venere, Saturno, Mercurio, Nettuno e Giove sono tutti vostri alleati oggi. Se nati dal 22 al 27 gennaio in amore vivrete un momento di poesia. Nettuno favorisce i lavoratori nati tra il 7 e il 12 febbraio.

Aria un po’ nervosa oggi ma cercate di ritrovare la calma. Venere vi aiuta in amore se nati nella prima decade, mentre Nettuno favorisce chi lavora nel cinema o nel teatro se nati dal 6 al 12 marzo.