Oroscopo dell' 1 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 febbraio.

Giove vi dona vitalità, bellezza e ottima salute psicofisica. Urano e Nettuno sono benevoli in amore e creano legami di lunga durata. Nettuno inoltre vi dona anche empatia e attenzione al prossimo a lavoro.

Quadro astrale benefico e favorevole grazie a Venere ma anche a un Plutone particolarmente ispirato a livello erotico se nati dal 7 al 12 maggio. I nati nella seconda decade avranno Giove come alleato lavorativo.

Saturno e Sole vi sostengono nella forma fisica oggi se nati nella seconda decade. Il Sole amplifica la vostra passionalità, sempre se nati nella seconda decade, così come Giove vi favorisce in amore se nati dal 2 al 10 aprile. Chi lavora nella pubblicità o nel commercio otterrà grandi risultati.

Venere e Marte vi favoriscono se nati dal 30 giugno al 9 luglio. In amore i nati di prima e seconda decade devono fronteggiare la negatività di Giove, mentre a lavoro i nati di prima e terza decade potranno procedere spediti verso il successo.

Giove è favorevole ma Saturno e Sole vi pongono situazioni un po’ particolari davanti. In amore c’è da intavolare un discorso chiarificatore con la vostra dolce metà ma niente di grave. Giove e Sole vi favoriscono a lavoro.

Cielo sereno variabile grazie a Nettuno e Venere. Venere e Marte sono entrambi imbronciati in amore, mentre Plutone e Urano vi facilitano nel settore lavorativo a meno che non siate nati dal 2 al 5 settembre: in quel caso Marte potrebbe rendervi nervosi e precipitosi.

Saturno vi fa instaurare un dialogo costruttivo con il resto della famiglia se anti dal 3 al 12 ottobre. Salute abbastanza tonica, in amore Sole e Saturno vi sorprenderanno. Marte è positivo e vi dedica numerosi successi lavorativi.

Grande energia oggi, sarete solari e coinvolgenti. I single avranno conferme del loro fascino, mentre i nati dal 24 al 2 ottobre troveranno lavorativamente una svolta artistica.

Giove vi stimola ad avere rapporti familiari vivaci. Se nati dal 2 al 9 dicembre il duo Venere-Marte vi obbliga a usare l’intelligenza con la persona amata. Giove e Sole vi favoriscono a lavoro se nati in seconda e terza decade.

Sole e Venere ma anche Saturno sono vostri alleati. I nati nella seconda decade vivranno una fase di eros coinvolgente. A lavoro Saturno favorisce i nati nella terza decade.

Nettuno e Giove vi guardano benevoli oggi se nati nella prima decade. Giove promette notti di avventure focose a tutti i single della prima decade, mentre Saturno e Sole vi consentono di avere un’attività lavorativa importante.

Venere, Giove, Mercurio, Plutone, Urano e Nettuno sono tutti in angolo positivo. Plutone vi favorisce in amore se nati dal 16 al 19 marzo ma i nati dal 5 al 9 dello stesso mese potrebbero commettere qualche intemperanza di troppo. Chi invece è nati dal 27 febbraio al 5 marzo avrà Venere alleata a lavoro.