Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 gennaio

Sole splende per voi dandovi ardore vitale, così come Marte. Nettuno vi favorisce a livello di sentimenti ed eros se siete nati nella terza decade. Osserviamo come ogni giornalista si comporta in base al suo segno. Gli Ariete mostrano molto coraggio e autonomia di pensiero, come Lilli Gruber.

Venere vi chiede maggiore solerzia in ambito familiare e, insieme a Luna e Nettuno vi gratifica in amore. Tra le giornaliste del vostro segno spiccano senz’altro Lina Sotis e Rossana Rossanda.

Saturno e Sole vi sostengono così come Nettuno darà una grossa mano in amore ai nati dal 9 al 13 giugno. I vostri giornalisti di riferimento per il vostro segno sono Bruno Vespa, Milena Gabanelli, Giovanna Botteri ma anche la compianta Ilaria Alpi.

Venere vi rende la giornata positiva e speciale. Grande desiderio di intimità in questo periodo con il vostro partner grazie a Luna. Oriana Fallaci, Michele Serra e Antonio Padellaro sono i giornalisti più famosi del vostro segno.

Sole è un po’ negativo ma Marte compensa per i nati nella seconda decade. Grandi punte di eros in questo periodo, specie se fate parte della terza decade. Uno dei giornalisti di riferimento per il vostro segno è senz’altro Vittorio Zucconi, così come pure Lucia Annunziata.

Mercurio e Luna sono molto belli per voi se nati nella seconda decade. Con pazienza e forza di volontà ricostruite alcune situazioni piacevoli in amore. Giorgio Bocca e Maria Cuffaro sono i vostri pungenti giornalisti di punta.

Sole e Marte ma anche Saturno sono dalla vostra parte. Eros fondamentale nel rapporto di coppia se siete nati nella prima decade, mentre a livello di giornalisti i riferimenti per il vostro segno sono senz’altro Marco Travaglio e Giampaolo Pansa.

Venere è al vostro fianco e migliora i rapporti in famiglia, così come quelli amorosi (in coppia con Nettuno). Il giornalista di riferimento per voi è disinvolto e disposto a trattare temi scottanti, come Ezio Mauro.

Giove vi porta vivacità, anche se Marte prova a osteggiarvi. Se nati dal 2 al 7 dicembre c’è bisogno di ritrovare un po’ la forza dell’unione amorosa. I vostri giornalisti principali? Fabio Fazio e Antonello Piroso ma pure Gad Lerner.

Venere spiana i vostri passi oggi, così come Plutone che crea momenti molto ricreativi per le coppie se siete nati nella terza decade. Giovanni Floris ed Enrico Mentana sono tra i più apprezzati giornalisti del vostro segno.

Marte, Saturno, Giove, Sole e Mercurio sono tutti favorevoli, in particolare Giove favorisce in amore i nati nella seconda decade. I vostri giornalisti sono sempre in prima linea e molto colti, come Corrado Augias e Massimo Giannini.

Poca fluidità nei rapporti personali e familiari oggi ma grande slancio erotico grazie a Venere e Luna per i nati nella seconda decade. Gentilezza e garbo per i giornalisti Pesci, come il compianto Sandro Curzi.