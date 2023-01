Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 gennaio.

Plutone continua a essere un po’ dissonante se nati nella terza decade. Il vostro calore umano sarà garanzia di tenuta del rapporto per i nati dal 22 al 25 marzo. Attenzione oggi a evitare urti con i capi a lavoro.

Mercurio è molto accogliente, gioioso e domestico per voi oggi, così come Plutone se nati dal 16 al 20 maggio. Saturno è un po’ dissonante in amore e predica razionalità e calma. La vostra laboriosità migliorerà sempre di più i rapporti con i colleghi.

Luna vi enfatizza la vita se nati nella terza decade, anche se Nettuno è un po’ dissonante. Saturno è super favorevole in amore oggi, specie per i single. I nati dal 21 al 29 maggio, inoltre, vedranno Luna molto positiva a lavoro.

Venere vi assicura una giornata calma e serena, oltre che rilassante. Plutone è un po’ dissonante in amore per i nati nella terza decade, mentre a lavoro Luna è altrettanto dissonante, sempre per i nati nella terza decade.

Luna esalta la vostra sincerità e lealtà oggi. In amore inoltre ci tiene a farvi dare il massimo se nati dall’8 al 13 agosto. Un po’ di caos in ufficio ma la cosa finisce per responsabilizzarvi.

Giorni che vi vedono di buonumore questi, specie per i nati dal 2 al 10 settembre. Mercurio vi aiuta a stemperare una situazione un po’ critica in termini sentimentali, mentre Urano vi darà stima e affetto da parte dei colleghi di lavoro.

Marte e Saturno sono in ottima posizione per i nati nella terza decade. I nati nella seconda decade invece, nonostante Venere un po’ contraria, avranno molto di avvicinarsi alla dolce metà in maniera gioiosa. Saturno e Marte vi aiutano con saggezza e giudizio in ufficio.

Venere vi promette grandi soddisfazioni familiari e recupererete anche una buona dimensione sentimentale con la vostra dolce metà. Saturno, Urano e Sole sono un po’ imbronciati a lavoro.

Giove vi sosterrà in ogni iniziativa se nati nella prima decade. Mercurio, Sole e Giove vi infondono inoltre grande sicurezza nella vostra relazione. Se siete nati nella terza decade Luna vi darà grande energia per la giornata lavorativa.

Giornata serena e positiva grazie a Venere, che porta calma e amabilità. Se siete single Plutone, Urano e Sole sono molto ben messi. A lavoro si riveleranno più utili i mezzi morbidi rispetto alle maniere forti.

Saturno e Giove ma anche Sole e Mercurio sono tutti vostri amici se nati dal 26 gennaio al 5 febbraio. Non siate troppo elusivi con la vostra dolce metà oggi, mentre a lavoro – se nati dal 13 al 17 febbraio – Nettuno vi darà la capacità di tenere testa a svariate incombenze.

Momento positivo con Giove e Venere favorevoli se nati dal 19 al 25 febbraio. I nati a marzo avranno al loro fianco Nettuno e Luna in amore, mentre a lavoro mostrerete grande energia e talento.