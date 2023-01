Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 gennaio.

Molte forze planetarie – tra cui Sole e Marte – vi sorreggono. Una nuova fiamma vi sta facendo appassionare in amore e con l’appoggio di Giove, Marte e Sole i nati dal 24 marzo al 3 aprile saranno in preda al sentimento. Se avete abbracciato la libera professione arriverete agli obiettivi prefissati.

Giove vi sta vicino e vi fa valorizzare gli affetti amicali. Plutone forma uno splendido aspetto sentimentale per il vostro segno, mentre a lavoro ve la caverete molto bene oggi.

Transiti positivi con Venere e Sole che vi attrezzano per la giornata. Giove e Saturno vi promettono strepitosi incontri amorosi, mentre a lavoro le vostre abilità svilupperanno piani d’azione convincenti.

Cielo in schiarita per voi e anche una buona forma psicofisica. Luna vi permette di adattarvi con comprensione e intelligenza al partner. Siete liberi professionisti? Vivete un periodo di felice fibrillazione.

Venere e Saturno ma anche Sole e Urano sono tutti in angolo disarmonico oggi. Siate prudenti anche in amore se nati dal 3 al 9 agosto. Darete ovviamente il massimo a lavoro, come sempre.

Urano e Plutone vi danno una mano per superare gli ostacoli di oggi. Plutone vi porta inoltre anche una forte carica erotica per il rapporto di coppia. Se nati dal 16 al 23 settembre ma anche dal 4 al 10 Urano vi favorirà in ufficio.

Saturno vi fa sentire più sollevati e migliora la vostra condizione psicologica se nati dal 29 settembre al 6 ottobre. I nati nella prima decade utilizzeranno il loro charme per conquistare una persona conosciuta da poco, i single di ottobre avranno incontri super promettenti. I vostri capi vi chiedono troppo? Saturno vi assisterà.

Urano, Saturno e Venere vi guardano imbronciati ma Plutone vi sorregge. Se nati dal 3 al 9 novembre godetevi un momento amoroso molto propizio, mentre Nettuno e Plutone vi sostengono a lavoro.

Sole e Venere vi donano slancio ed espansività con amici e famiglia. Sentite emergere in voi un prepotente gusto per l’avventura a livello erotico, un po’ di voglia di evadere e sconfinare. Se siete liberi professionisti preparatevi a una mole di impegni che vi terrà impegnati per diverso tempo.

Giornata concreta e realizzativa per voi con Nettuno e Luna ma anche Mercurio che vi assistono. Organizzate una bella cena romantica con la vostra dolce metà stasera. In ambito lavorativo Saturno vi sta costruendo ottime basi per il futuro.

Transiti positivi con Venere che vi sostiene se nati nella terza decade. Se nati invece dal 27 gennaio al 4 febbraio vivete una fase di ottimo accordo di sensi con la vostra dolce metà. Un impegno lavorativo molto faticoso vi prende tempo ma Saturno vi aiuta se nati nella terza decade.

Luna, Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Venere, Sole e Mercurio vi favoriscono spudoratamente. Grandi successi per i single, che saranno suadenti e irresistibili. I nati nella seconda decade vedranno un Urano trionfante in fase lavorativa.