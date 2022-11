Oroscopo del giorno, le previsioni del 1 novembre segno per segno

Festa di Ognissanti che viene inaugurata con il supporto di Marte per i nati nella terza decade, nonostante la negatività di Plutone. Se fate parte della seconda decade Saturno vi stimola a mettere in chiaro alcuni aspetti con la vostra dolce metà. Peraltro, se siete liberi professionisti vi spendete a organizzare e programmare con grande volontà.

Urano, Plutone e Nettuno sono tutti dalla vostra parte e sentite spesso il bisogno di condividere la vostra placidità con la persona amata. Se avete abbracciato la libera professione cercherete di trovare le migliori soluzioni possibili per i vostri problemi lavorativi.

Marte gioiosa invita a una giornata vivace e briosa. Saturno è molto ben disposti per i nati nella seconda decade, in particolari chi è nato tra il 10 e il 19 giugno. Marte e Saturno aiuteranno i liberi professionisti con idee geniali e mai scontate.

Momenti un po’ caotici ultimamente, avete bisogno di relax. Occhio perché Plutone potrebbe giocarvi qualche scherzo. In amore i nati nella seconda decade potrebbero avvertire una fase di discreti successi erotici. Plutone è disarmonico a lavoro e vi invita a ragionare su ciò che ancora è in sospeso.

Marte vi darà intuizioni particolarmente vincenti in giornata, anche se Venere e Urano potrebbero sgambettarvi un po’. Urano è contrario anche in amore se siete nati in agosto, quindi servirà pazienza. Marte è invece in ottimo aspetto, sempre per i nati in agosto, a livello professionale.

Venere e Plutone favoriscono la comunicazione così come Urano vi dona verve e arguzia. Nettuno può temporaneamente bloccare alcune vostre iniziative in amore, mentre Luna vi aiuta a lavoro se nati dal 17 al 21 settembre.

Marte vi ravviva lo spirito così come Sole, Venere e Saturno. Un po’ di inciampi nella comunicazione amorosa se nati dal 16 al 20 ottobre ma i nati nella prima decade vivranno una giornata sentimentale molto rilassante. Se lavorate nel mondo dei media Marte darà qualità fondamentali ai nati nella terza decade.

Plutone, Venere, Sole e Mercurio sono tutti vostri alleati. Siate in grado di costruire un solido legame di coppia, specialmente se siete nati a ottobre. A lavoro sarete creativi, brillanti e dinamici.

Saturno e altri pianeti vi rallegrano la giornata. In amore in particolare è Venere a fare da protagonista ma occhio se siete nati dal 9 al 14 dicembre perché Marte sarà contrario. Se invece siete nati dal 7 al 12 dicembre Saturno vi aiuterà in ufficio.

Urano è molto positivo portando efficienza e razionalità. Cercate di ritagliarvi un po’ di spazio per una romantica serata a due, mentre a lavoro Nettuno vi aiuterà con nuove tattiche se nati nella terza decade.

Saturno, Luna e Giove sono tutti sorridenti per voi, anche Marte si rivelerà positivo diventando padrino dei vostri successi amorosi. Se siete nati dal 9 al 14 febbraio Saturno avrà in serbo per voi considerevoli realizzazioni lavorative.

Marte è l’unico pianeta che vi rema contro oggi. Plutone è in splendido aspetto amoroso se siete nati dal 16 al 20 marzo, allontanando incertezze e dubbi. Nettuno promette un miglioramento a lavoro se nati a marzo.