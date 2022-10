Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 ottobre segno per segno

Saturno e Nettuno sono molto bendisposti nei vostri confronti, specie in ambito familiare. Marte è altrettanto benefico e vi ricarica le energie. Cielo sorridente per i single della terza decade, mentre a lavoro giocherete una partita importantissima da vincere a tutti i costi.

Alcuni pianeti vi remano contro e bloccano alcune iniziative ma è necessario manteniate un atteggiamento diplomatico. Plutone favorisce i nati dal 15 al 19 maggio con grande armonia in amore, così come Nettuno se nati dal 13 al 17 maggio. Qualche volta, in ufficio, sappiate anche dire di no.

Mercurio vi darà freschezza di spirito e simpatia, così come Urano, anche se Nettuno si mostrerà contrastante. Se siete nati dal 4 al 10 giugno Marte eleverà il vostro sex-appeal, specie se siete single. Competenza, rigore e senso di responsabilità sono le vostre armi in campo lavorativo.

Luna, Mercurio e Plutone vi remano un po’ contro ma Nettuno, Sole, Venere, Urano e Giove rallegrano la vostra giornata. Luna e Mercurio vi osteggiano soprattutto in amore, mentre a lavoro ci sarà da brigare sodo e più del previsto.

Urano vi contrasta ancora ma resterete intellettualmente brillanti grazie a Marte. Romanticismo e atmosfere uniche arriveranno per i nati ad agosto, specialmente dal 3 al 10. Se invece siete nati dal 23 al 25 luglio Marte vi dona la chance di ottenere nuove garanzie a lavoro.

Nettuno è un po’ sfavorevole ma Urano resta benefico. Nettuno vi ostacola anche in amore, specie se siete nati nella terza decade. Se invece siete nati ad agosto e svolgete una libera professione vi attendono esaltanti momenti di conferma.

Luna e Plutone vi contrastano se nati a ottobre ma Mercurio vi aiuta con la necessaria sapienza e vi dona anche la predisposizione per eccellere negli sport. Se nati a settembre una splendida Venere vi spalleggia in amore, mentre a lavoro Mercurio vi renderà come sempre attivissimi.

Urano vi è contro se siete nati nella seconda decade ma Nettuno è in magnifico aspetto e vi aiuta. Mercurio vi dona prontezza di scatto se nati nella terza decade, così come Plutone aiuterà i nati della medesima decade in amore. A lavoro cercate di risparmiarvi se siete nati proprio in questi giorni.

Saturno vi dà enormi iniezioni di fiducia se nati nella seconda decade e vi induce anche a fare movimento e sport. Mercurio è molto positivo in amore, mentre Saturno vi rende impareggiabili a lavoro se nati dal 7 al 12 dicembre.

Posizione esaltante del Sole se nati nella prima decade. Anche Giove è magico e benevolo per la fase sentimentale. Urano vi è amico sincero a lavoro se nati dal 7 al 10 gennaio.

Marte vi rallegra il cuore così come Giove, Plutone, Saturno e Nettuno congiunti. Urano vi tiene un po’ sulla corda se nati nella seconda decade mentre Luna vi fa emozionare per quanto concerne i rapporti di coppia. Siete i migliori diplomatici che il vostro ufficio possa avere.

Giove vi favorisce se nati nella terza decade, così come Nettuno. Sole vi permette di creare una sintonia quasi magica con il vostro partner se nati a febbraio, mentre i single nati tra il 5 e il 10 marzo saranno favoriti da Urano. Giove vi sostiene esaltando il vostro buon cuore in ufficio.