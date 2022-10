Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 ottobre segno per segno

Un ritmo frenetico si impadronisce di voi grazie a Marte. Sole peraltro non è più contrario e vi aiuta a combattere Mercurio e Plutone ostili. Se nati dal 7 al 16 aprile Nettuno vi sosterrà non poco, così come Saturno e Giove vi appoggeranno nelle situazioni sentimentali. Sappiate afferrare le occasioni lavorative che arriveranno in questo periodo.

Fase di benessere dettata da Nettuno, Urano e Plutone per i nati di seconda e terza decade. Forma fisica e tono vitale buoni, con ancora Nettuno, Urano e Plutone favorevoli anche in amore. Cresce di molto la stima per voi in ufficio.

Mercurio vi darà prontezza di riflessi mentali, così come Urano e Marte aumenteranno il vostro fascino e sarete quindi in grado di ammaliare chiunque. Nettuno vi darà la possibilità di sciogliere alcuni nodi lavorativi.

Configurazione planetaria piuttosto buona, solo Giove vi disturba lievemente. Momento sì anche in amore nonostante Mercurio dissonante. Se appartenete a seconda e terza decade Nettuno e Urano saranno sempre al vostro fianco.

Mercurio vi darà intelligenza, rigore ed equilibrio. Giove è ancora un vostro fedele alleato in amore, specie se siete single. Se invece siete nati dal 24 al 27 luglio sarete in grado di diventare una guida per i vostri colleghi.

Mercurio vi infonderà sicurezza in voi stessi, mentre Luna vi darà la capacità di anticipare i desideri del vostro partner, nonostante Nettuno dissonante. Se siete nati nella seconda decade e svolgete una libera professione arriverà per voi un momento di riflessione.

Clima di armonia globale dettato da Saturno, Mercurio, Venere e Marte per i nati di prima e terza decade. Mercurio e Venere vi favoriscono anche nei sentimenti e nella passione, specie se siete single alla ricerca. Se nati nella seconda decade avrete anche un ottimo piglio lavorativo.

Se siete nati nella prima decade Luna e Venere renderanno reali alcuni vostri desideri. In amore Saturno semina un po’ di incertezza e apatia nelle coppie ma Plutone rinvigorisce la parte erotica di chi è nato nella seconda decade. Mercurio vi darà grandi risultati a lavoro.

Giove e Saturno portano una giornata di brio e allegria se nati nella terza decade. Giove, Venere e Mercurio vi daranno anche una bella intesa con il vostro partner. A lavoro il rigore richiesto sarà molto elevato se nati a dicembre.

Momento trionfale se nati nella terza decade, nonostante Mercurio cerchi di calmierare le vostre fortune. Se nati dal 9 al 14 gennaio Nettuno vi aiuterà a contrastare in amore un Giove malmesso. Urano invece porterà ottimi risultati lavorativi ai nati nella seconda decade.

Mercurio è l’artefice di una vostra rinascita, così come Giove e Marte per i nati nella terza decade. Proprio questi ultimi due pianeti contribuiscono a scaldarvi il cuore in amore, mentre a lavoro ci saranno risultati di tutto rispetto per i nati a febbraio.

Nettuno vi invita ad adattarvi intelligentemente ai mutamenti. Venere è molto positivo per voi in amore ma è consigliabile non lasciarsi andare a sfoghi e possessività con il partner. Sappiate attendere i momenti giusti per trovare la direzione corretta nel mondo professionale.