Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 ottobre

Giove e Saturno vi inviano influssi molto positivi oggi se nati in prima e terza decade. Siete anche molto propositivi se nati dal 10 al 13 aprile. Luna vi rende più espansivi del solito con il partner ma Sole e Venere saranno contrari per i single. Saturno è invece al vostro fianco lavorativamente.

Saturno è contrario ma l’andamento della giornata resta comunque allegro. Nettuno, Urano e Plutone sono infatti benefici, in particolare Urano è positivo anche in amore se nati nella seconda decade. Discreti avanzamenti di carriera previsti per i nati nella terza decade grazie a Nettuno.

Venere è molto positiva oggi e vi renderà saggi e concreti. Se siete ancora single Saturno vi darà l’entusiasmo necessario per cercare compagnia, specie se nati dal 10 al 15 giugno. Tempismo e prontezza di riflessi saranno le vostre principali qualità a lavoro se siete nati a maggio.

Le difficoltà vi stimolano e Luna vi aiuterà oggi a superarle, nonostante Sole contrario. Venere è un po’ disturbata in amore così come Giove, quindi cercate di sintonizzarvi bene con il partner. Tutto in ordine a lavoro.

Saturno e Urano vi remano contro e vi invitano ad alleggerire i toni in famiglia se nati dal 10 al 18 agosto. Se invece siete nati dal 4 al 9 agosto Urano vi pone di fronte ad aspetti pratici della relazione. Non date peso a chiacchiere futili che alcuni colleghi di lavoro fanno circolare.

Bella stagione di successi che continua per voi anche grazie a Plutone. Venere, Mercurio, Plutone e Urano sono molto belli e favorevoli in amore, mentre a lavoro potreste subire alcuni sgarbi se nati dal 30 agosto al 3 settembre.

Venere molto positiva ma Giove e Plutone ostacolano prima e terza decade. Giornata un po’ sottotono con la vostra dolce metà ma tutto si può risolvere con diplomazia e tatto. Venere vi aiuta a voltare pagina e trovare pronto riscatto anche a lavoro.

Un quadro planetario un po’ ambiguo oggi per salute e mente. Venere è benefica in amore ma fate attenzione a qualche inquietudine che potrebbe manifestarsi. Nettuno rende ottima la vostra attività professionale se nati nella terza decade.

Saturno e Giove vi donano grande energia oggi se nati nella terza decade. Sole è bendisposto in amore se nati a dicembre, mentre insieme a Venere vi renderà anche particolarmente ambiziosi nel percorso lavorativo.

Oggi affronterete tutto con estrema serenità se nati nella seconda decade, grazie a Nettuno e Mercurio. Luna è benevola e vi spinge a prendere scelte di programmazione nella coppia. A lavoro Plutone vi darà grande carica vincente se nati nella terza decade.

Urano è un po’ in cattivo aspetto ma per fortuna Marte e Saturno sono dalla parte dei nati a febbraio. Urano resta però contrario anche in amore, nonostante Venere vi aiuti a superare certe difficoltà. Saturno vi fa essere lungimiranti in ufficio se nati nella seconda decade.

Venere alterna tono e umore oggi se nati dal 9 al 13 marzo. Inoltre vi mette in contatto con gli aspetti più concreti dell’amore, anche in ambito di fiducia. Estro e senso dell’umorismo oggi nell’ambiente di lavoro.