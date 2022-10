Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 ottobre segno per segno

Quadro generalmente positivo oggi con Venere che si schiera al vostro fianco. Plutone e Sole però vi ostacolano se nati dal 9 al 17 aprile. Urano è in buon aspetto amoroso se nati dal 7 al 12 aprile, mentre Marte – sempre se nati ad aprile – vi darà facilità di esecuzione a lavoro.

Urano, Luna, Mercurio e Plutone sono benefici e creano un clima armonioso in famiglia. Luna è molto bella anche in amore, così come Urano che spiana i vostri passi. Plutone è una risorsa inesauribile a lavoro.

Lieve fase di stanchezza per via di un Mercurio un po’ ballerino ma Sole vi darà comunque buonumore e voglia di vivere. Marte vi regala buon tono muscolare se nati nella terza decade, così come Venere vi vorrà teneri in amore. Sole e Marte vi daranno la possibilità di rinnovare il vostro giro di attività lavorative.

Urano, Giove, Luna e Plutone non vi aiutano molto oggi ma Sole e Marte vi favoriscono in ambito sportivo. Urano e Mercurio vi danno uno scambio intenso di parola e ascolto con il partner se nati nella prima decade. Giove vi tiene un po’ bloccati invece a lavoro.

Marte e Sole sono vostri alleati, anche se Saturno e Urano portano un po’ di intralci nel quotidiano. Saturno vi guarda contrario anche in amore ma Marte favorisce i single di tutte le decadi. Saturno e Urano sono dissonanti e vi rendono disorganizzati in ufficio.

Luna vi dà un’atmosfera serena e intima oggi, nonostante la contrarietà di Nettuno. Venere vi rende percettivi nel rapporto di coppia mentre a lavoro tutto procederà per il meglio.

Sole è molto generoso e altruista oggi. Siete nati dal 27 al 30 settembre? Venere vi doterà della stima del vostro partner. Impegno, dedizione e responsabilità sono le vostre parole chiave a lavoro.

Plutone e Mercurio vi regalano un grande intuito oggi, specie se nati dal 9 al 13 novembre. Luna, Urano e Saturno sono felici nell’aspetto amoroso, mentre se nati nella prima decade avrete grandi gioie lavorative.

Giornata positiva anche se Marte e Nettuno possono disturbarvi lievemente. Se siete nati dal 13 al21 dicembre saprete riconsiderare alcuni legami affettivi. A lavoro qualche piccolo incidente di percorso non scalfirà la vostra sicurezza.

Luna e Mercurio sono dalla vostra parte. Lo stesso Nettuno, se nati dal 6 al 14 gennaio, vi donerà intuito speciale nelle relazioni. Luna spiana i vostri passi a lavoro.

Venere, Marte e Sole vi rendono aggressivi e protagonisti oggi. I nati dal 31 gennaio al 9 febbraio avranno invece Urano contrario. Chi è nato a febbraio avrà a che fare però anche con un luminoso Nettuno in amore, mentre a lavoro bisognerà mantenere la calma di fronte a qualche turbolenza dei colleghi.

Profilo giornaliero tutto sommato soddisfacente. Luna, Giove e Saturno sono alleati stimolanti in amore, mentre i single nati dal 5 al 15 marzo avranno qualche conquista effimera. Plutone e Giove vi donano intuizioni profonde se nati nella terza decade.