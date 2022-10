Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 ottobre.

Si annuncia un quadro generale solo mediamente positivo per questa domenica d’ottobre dato che Venere è schierata non proprio a vostro favore. Anche Plutone e il Sole vi ostacoleranno se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 17 di aprile, non porgendovi le intuizioni giuste o la lucidità nei rapporti col prossimo.

Ottimismo e energia vitale contraddistinguono questa domenica di inizio ottobre. La Luna benefica, con Urano, Mercurio e Plutone, sono i paladini dei vostri successi che si giocheranno in campo prevalentemente familiare.

Potrete avvertire una lieve fase di stanchezza avendo in questa domenica Mercurio che vi guarda di traverso dal segno nemico – amatissimo della Vergine. Dedicatevi alla vostra famiglia e ai vostri amici e, per il momento, non vi arrovellate più di tanto su alcune questioni, che troveranno a breve una facile soluzione.

Con Urano nel segno amico del Toro la giornata di domenica comincia sotto buoni auspici, anche se alcune questioni familiari e lavorative possono ancora tenervi in ansia. Giove, Luna, Plutone non vi aiutano, specie se siete nati nella prima e terza decade.

Pianeti a voi favorevoli, Marte e Sole, sono i vostri fidati alleati, transitando ora in Bilancia e in Gemelli continuando a inviarvi influenze esaltanti per il tono e l’umore. Il clima di fondo che respirate è di grande sicurezza nelle vostre scelte, di lenta e programmata ascesa professionale, di equilibrio nella dimensione privata e familiare.

Si aprono le porte di una giornata tra le più favorevoli dell'anno. Molti di voi si godono l’atmosfera della domenica grazie al luminare notturno, la Luna, pienamente favorevole dal Capricorno.

In questa domenica il Sole positivo, proprio nel vostro segno, la Bilancia, cambia gli scenari sul teatro degli eventi, specie se appartenete alla seconda decade. Si innalza il tono vitale, aumenta il buonumore e la voglia di uscire di casa.

Una freschezza fisica e mentale vi caratterizza. Pimpanti e dinamici, godete dei favori combinati di Luna e di Venere per una domenica particolarmente frizzante e vivace.

Avvertite un po' di stanchezza in questa giornata, anche se diversi settori della vostra vita riescono a darvi mediamente una discreta soddisfazione. Mercurio in un segno a voi contrario, la Vergine, può indurvi a trascurare i rapporti interpersonali, in particolar modo quelli familiari e amicali.

Domenica d’ottobre con la Luna nel vostro segno, che vi rende disponibili al dialogo con le persone care che richiedono il vostro aiuto. Riuscite a gestire situazioni familiari, non proprio di facile soluzione, usando il vostro consueto garbo, la discrezione, la saggezza.

Vi attende un cielo che man mano si va schiarendo progressivamente. Venere, Sole e Marte sono positivi e vi forniscono lucidità di giudizio, fiducia e buonumore.

Mercurio nella Vergine, segno contrapposto ai Pesci, può dare uno stop alle vostre iniziative in questa domenica. È vero, avete dalla vostra parte assi celesti del calibro di Plutone, Nettuno, Urano, Luna che promettono ai vostri sogni di realizzarsi, ma ora dovete saper pazientare e attendere.