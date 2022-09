Oroscopo del 28 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Potrete fare affidamento su un intuito discreto per sciogliere dubbi e procedere spediti in ogni settore della vostra vita. In amore, attenzione a non far sentire il partner un po' pressato. Il Sole vi aiuta a dosare la vostra espansività affettiva. Sul lavoro vi concentrate sui programmi futuri.

Oggi tentate di tirar fuori la parte gioiosa, emotiva ed esuberante che possedete. In coppia o single, preparatevi a una giornata tra le più emozionanti del mese. Venere e Plutone vi accendono di passioni. Le vostre fatiche lavorative stanno per essere ricompensate.

Una configurazione astrale ambigua può togliervi un po' di concentrazione. È l’intesa con una persona nuova a provocare in voi una grande gioia di vivere. Giove vi dona soddisfazioni per tutto quel che avete fatto in campo professionale.

Venere favorisce la vostra intuizione e il contatto con la parte sensibile ed emotiva. In amore coniugate seduzione con complicità mentale e accordo concreto sui progetti da realizzare insieme al partner. Sul lavoro portate avanti un'idea innovativa cui nessuno prima d'ora aveva pensato.

Una contrarietà di Saturno, non incrina il clima vivace e positivo che si respira quest’oggi per voi. In amore c’è un surplus di intensità passionale, sentimentale, emotiva. Attenzione però ad un po' di irrequietezza con la persona amata. Lavoro: non vi curate di quei colleghi che criticano la vostra apparente lentezza.

Una forma fisica eccellente e il buonumore alle stelle vi spingono forse ad abusare negli eccessi edonistici: fate attenzione all'alimentazione e all'alcool. Oggi grande rilievo alle emozioni: notevole la sintonia con la persona amata, speciale l’accordo sessuale. Il clima lavorativo sta cambiando, prestate attenzione.

Oggi brillate del vostro fascino solare e socievole, sfoderando la simpatia e il costante buonumore. Sia che siate in un legame di coppia stabile che in un rapporto occasionale, sperimenterete emozioni profonde. Sul lavoro oggi sarete particolarmente brillanti.

Avvertite un po' di stanchezza e forse avete bisogno di un bel momento di riposo. Fate attenzione a colmare il partner di attenzioni e tenerezze: Urano ostile vi suggerisce di dedicarvi alla vostra dolce metà. Sul lavoro scalzate le piccole prepotenze in ufficio con forza di adattamento ed estro.

Il clima vi vede distesi su tanti fronti, ma specie nel settore familiare. Ottime sono le intese in campo lavorativo e amichevole. Siete single? Non vi chiudete in casa e lasciatevi andare a inviti di persone nuove. Presto vi ritroverete “accasati” senza neanche accorgervene. Sul lavoro avete bisogno di staccare: programmate il weekend!

Il nucleo planetario si limita ora a consolidare le acquisizioni che avete ottenuto: dopo un periodo in cui avete agito, arriva adesso per voi il meritato riposo. Gli affetti, la famiglia e gli amici, balzano in primo piano, assorbendovi completamente. Un bel Plutone innalza il livello delle vostre ambizioni professionali, in particolare se nati nella terza decade.

Regolate alcune situazioni familiari e relative ai rapporti interpersonali, rimaste in sospeso. Una splendida posizione di Giove vi rende generosissimi con la persona amata, che vi contraccambia. Chi è single intuisce che una persona insospettabile nutre un interesse. Urano contrario vi invita a congelare per il momento alcuni brillanti progetti professionali.

Un buon equilibrio tra il ritmo del corpo e quello della mente vi è assicurato da Urano. In amore Venere può darvi qualche insofferenza e farvi manifestare comportamenti ribelli. Sul lavoro un po' più con la testa tra le nuvole del solito, non riuscite a portare a termine nei tempi previsti tutti gli impegni che volevate.