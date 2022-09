Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 settembre segno per segno

Previsione dei transiti con un Saturno molto positivo in Aquario che vi infonde razionalità, ma anche intuito, partecipazione emotiva alla vita. Vi dedicate alla famiglia e con questa scelta recuperate il senso delle radici.

Urano proietta effetti vantaggiosi e sostanziosi sulla seconda decade del Toro. Sentite, pian piano, che l'aria sta cambiando e state ritrovando sempre più sorrisi che vi vengono regalati.

I moti degli astri vi presentano una giornata di fine mese dalle sorti altalenanti. La parte relativa all'attività pratica e anche alla buona tenuta delle vostre sostanze, è ottima, garantita dal bel passaggio del fortunato team Giove - Saturno nel segno amico dell’Ariete e dell’Aquario.

Finalmente è arrivato il vostro momento positivo, quello in cui corpi celesti per voi fondamentali si dispongono in angolo fortunato. In particolare Venere, vostro vero nume tutelare dal segno amico della Vergine, che vi alleggerisce il cuore e vi rende capaci di slanci.

Cielo che si apre con i favori del Sole ancora in transito felice per il vostro segno. Il quadro, nel suo complesso positivo, si caratterizza per il piglio propositivo, specie se siete nati nella seconda decade e godete così del fortunato apporto di Marte.

State per mettere un punto prima di concedervi quel riposo che meritate tanto, ma alcuni pianeti non vi danno ancora tregua, tallonandovi con impegni e programmazioni future. E mentre continuate a desiderare il relax e a soffrire un po', dovrete prestare attenzione a questioni familiari, che Nettuno contrario quest’oggi, vi pone, chiedendovi di non stare mai fermi, specie se appartenete alla terza decade.

Panorama astrale tendenzialmente positivo, con alcune forze planetarie un po’ defilate, che non turbano un clima di concordia generale, specie in famiglia. Venere, Sole e Mercurio tutti benefici per il vostro segno delineano un atteggiamento pacifico e cauto, vi tolgono un po' di perfezionismo rendendovi un tantino svagati, pigri e desiderosi di rimanere nel guscio.

Orizzonte astrale molto vivace con la Luna che passeggia nella Bilancia, non disturbando più il piano attivo ed emotivo. Venere è pienamente in Vergine, rimanendovi per quasi tutto il resto del mese; se siete nati nella terza decade scorpionica, contribuisce all'armonia familiare.

Un’altra giornata per voi positiva vi attende! Si alza la temperatura, anche se siamo a inizio autunno e la vostra intima gioia di vivere cresce. Il Sole e la quasi totalità dei pianeti è a vostro favore: esibite una forma psicofisica magnifica.

Profilo astrale di fine settembre in cui le forze planetarie si coalizzano per darvi manforte e promettono un autunno davvero tutto d’oro. Venere in particolare, vi sorride dalla fidata amica Vergine.

Aspetti planetari contrastanti si dispongono in cielo per voi in questa giornata di fine settembre. Vi favoriscono Marte, Giove e Saturno benefici per il vostro segno e il duo Luna - Sole Bilancia, aumentando il vostro ottimismo e la volontà di credere in voi stessi in ogni settore della vostra vita, specie se siete nati nella prima e terza decade aquariana.

Prospetto dei transiti che vi vuole mediamente favoriti nel panorama delle previsioni astrologiche. Non vi ferma nessuno, con pianeti come Urano e Saturno, Plutone e Nettuno, astri lenti e potenti, al vostro fianco, specie se appartenete alla terza e seconda decade.