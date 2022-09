Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 settembre segno per segno

In generale vi attende un quadro di armonia nel fisico e nell'umore. Uno sprint vi accompagna in ogni settore della vostra vita, in particolar modo sarà favorita la carriera. Baciata dalla buona sorte la possibilità di aumentare le vostre risorse economiche. In coppia o single, vivete la dimensione sentimentale ed erotica con particolare disinvoltura.

Plutone, molto positivo specie se siete nati in maggio, vi dona una salute strepitosa e una bellezza che è sempre in fiore, anche se siete un po’ avanti negli anni. In primo piano questa giornata ci sarà l'eros, sia che abbiate una relazione stabile o siate in cerca dell'amore. In ambito professionale Plutone nel segno del Capricorno vi infonde energie per portare avanti i vostri scopi.

Oggi Nettuno è imbronciato e vi obbliga a comprendere gli altri, a interagire con l'ambiente, a gestire al meglio situazioni complicate in famiglia e nelle amicizie. In amore giornata super romantica. Sul lavoro non date peso a chiacchiere di poco conto che avete sentito circolare in ufficio nei giorni scorsi e andate avanti per la vostra strada.

Alcune incomprensioni familiari avranno bisogno di qualche giorno per potersi chiarire e risolvere definitivamente. In amore i pianeti vi avvicinano ai ritmi vivaci e allegri che amerete condividere con la persona che avete accanto. Favorito il ballo. Sul lavoro, periodo di soddisfazione per i liberi professionisti.

Una giornata in cui la buona sorte favorisce i progetti che state portando avanti. Una romantica combinazione Marte – Mercurio vi rende accoglienti col partner. Se avete programmato evasioni, potrete godere di un intenso momento di unione. Sul lavoro, una buona disposizione d'animo è il primo passo per meditare sui progetti che avete davanti.

Il punto di forza della giornata è la famiglia. I pianeti collaborano a rendere l'atmosfera piacevole e armoniosa in casa. Gratificati da un buon tono muscolare, potete ritemprarvi con le vostre belle passeggiate. In amore alla capacità di comunicare profondamente col partner si aggiungerà una prorompente carica erotica. Grandi soddisfazioni per i liberi professionisti.

La Luna mette sulla vostra strada la buona fortuna, essenziale per farvi trovare di fronte a occasioni uniche. Questa bella giornata vi trova propensi a lasciarvi andare ai sentimenti. Marte in Gemelli vi spinge alla sensualità e all’eros, aumentando il vostro charme. Sul lavoro un bel Mercurio vi ricompensa adesso fornendovi ottime prospettive per la vostra attività futura.

L'armonia familiare non vi manca, così come una via tracciata, da percorrere, spediti. Cercate solo di non arrovellarvi per quello che ancora vi manca! A inizio giornata non siete sintonizzati pienamente con la persona amata. Cercate di comprendere meglio le sue esigenze. Sul lavoro reagite a un problema con calma e sangue freddo.

Oggi potrete puntare in alto, specie nel settore degli interessi economici e in quello delle ambizioni professionali. Per voi che amate inoltre lo sport e il movimento all'aria aperta, avrete a disposizione uno sprint formidabile. Se siete single avrete solo l'imbarazzo di una scelta che si presenterà ricca e varia! Sul lavoro il Sole vi aiuta a risolvere un'importante questione.

Un clima familiare molto confortevole vi attornia e vi consente di dedicarvi pienamente ai vostri affetti. In amore si prevede una giornata ad alto tasso erotico e di contentezza nel cuore. Chi ha abbracciato la libera professione approfitta oggi per programmare l’attività lavorativa futura.

In splendida forma oggi vi immergete in attività che ritemprano corpo e mente. . Mercurio vi consente, specie se siete nati in febbraio, di conquistare una condizione di benessere psicofisico unito al piacere di divertirvi. In amore sarete calorosi e vi donerete con grande trasporto al vostro partner. Sul lavoro, oggi godete di un grande intuito.

Vi attende una giornata molto promettente, specie sotto il profilo emozionale e familiare. Ottima la capacità di comunicare il proprio pensiero, sia in ambito professionale che nel privato. Se siete single avete l'occasione di lanciarvi in imprese amorose che soddisfano i vostri desideri. Sul lavoro, Nettuno migliora le vostre capacità d'intesa.