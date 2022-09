Oroscopo del giorno, le previsioni del 11 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 settembre.

Una configurazione astrale particolarmente benefica vede una eccellente posizione di Giove nel vostro segno e Nettuno in altrettanto bella posizione dal segno buon vicino dei Pesci. Potrete contare su capacità comunicative e percettive di primordine, da sfruttare in ambito professionale, se anche se oggi vi dedicate a un’attività concreta, senza escludere la famiglia e la vita sociale in genere.

La grinta e la determinazione che tanto spesso vi caratterizzano sono le costanti di questa giornata. Venere è in ottima posizione in buon aspetto per il vostro segno, specie se siete nati nella prima decade e vi infonde ambizione e voglia di sfondare.

Un gruppo di pianeti benefici forma intrecci celesti molto positivi in questa giornata che si annuncia briosa e attiva come a voi più piace. Il Sole dal segno tecnicamente ostile della Vergine, continua a disturbare sì i nati in giugno, ma stimolando il loro lato combattivo di fronte a piccoli ostacoli che si porranno sul loro cammino.

Il destino vi sta mettendo in mano le carte vincenti. A voi l’abilità di saperle giocare con astuzia e sfruttando al massimo il momento altamente positivo.

Agili e concreti, riuscite a organizzare il vostro tempo con velocità e un pizzico di fortuna. Marte continua a essere schierato dalla vostra parte, trovandosi nel segno fidato alleato dei Gemelli e vi stimola ad osare in ogni campo, spesso con un meritato successo.

Configurazione planetaria moderatamente positiva, con il Sole in congiunzione nel vostro segno a infondervi una voglia di protagonismo che di solito vi è estranea. Dal campo sociale a quello intimo e familiare vi sentirete incoraggiati a osare, a mettervi in gioco, a scommettere.

Il quadro che i pianeti vi prospettano questa giornata di settembre è abbastanza positivo, con Marte che, in Gemelli, resta il vostro sponsor prestigioso. Solo Giove e Plutone vi contrasteranno, sarà quindi opportuno per voi non prendere decisioni che coinvolgano la famiglia, gli affetti in generale e riservarvi spazi di manovra successivi.

Baciati dalla buona sorte di Plutone e Nettuno se siete nati in novembre, vivrete una fase in cui la vostra natura fantasiosa e creativa sarà in primo piano. Dalla serata, userete le vostre risorse segrete nelle situazioni impreviste, dove riuscirete a trovare sempre le soluzioni più opportune e geniali.

Cielo limpido con la stabile e positiva presenza di Saturno e Giove in segni vostri alleati, l’Ariete e l’Aquario. Vincerete in tutte le attività che vorrete intraprendere in special modo se siete nati nella prima e terza decade del Sagittario.

Il Sole, nell’operoso segno della Vergine, sostiene la vostra parte attiva e vi dona notevoli successi nel campo di attività dove vi piace darvi da fare, contribuendo, a volte a ottenere, in aggiunta, buone soddisfazioni con i vostri cari. Venere vi regala l'armonia familiare e la possibilità di trovare un accordo con un parente con cui avevate aperta una questione patrimoniale.

Configurazione complicata questo giorno festivo, in cui vi saprete destreggiare con la razionalità di fronte agli imprevisti. Urano vi contrasta specie se siete nati nella prima decade.

Previsione positiva: un gruppo di pianeti a voi molto amici e congeniali vi sostiene. La Luna, in particolare se appartenete alla pescina terza decade, si dispone felicemente, per darvi una notevole lucidità mentale e un'esplosiva vitalità con cui riuscirete a far fronte alle difficoltà del momento.