Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 settembre segno per segno

È una domenica che non vi fa rimpiangere le atmosfere gioiose, felici dell’estate appena trascorsa. Molti pianeti occupano segni per voi abbastanza congeniali nello schema zodiacale, consentendovi di sentirvi a vostro agio in diverse situazioni voi vi troviate coinvolti.

Un Plutone magnifico dal Capricorno vi regala una domenica molto stimolante in cui potrete godervi momenti di gioia con la famiglia e con i vostri affetti stabili, specie se siete nati terza seconda decade. La forma psicofisica si presenta ottimale e questa sarà già un’ottima base di partenza per realizzare quello che avete in mente.

Nettuno in Pesci e il Sole in Vergine, se appartenete alla seconda e terza decade gemellina tendono a disturbarvi lievemente quest’oggi, complicando la vita di relazione sia nel settore familiare che in quello dei rapporti amicali. Tenete il timone dell’equilibrio, in particolar modo se siete genitori con i vostri figli, che potrebbero in questa giornata rendervi nervosi con i loro comportamenti o le loro semplici risposte.

Sole, Mercurio e Venere per tutta la giornata sono in angolo benefico per il vostro segno aiutandovi a risolvere piccole contrarietà quotidiane in special modo inerenti ai rapporti con la famiglia d’origine. La parte attiva, propositiva, diurna dell’Io, il Sole appunto, è nel segno concreto, laborioso, decisionista della Vergine e vi aiuta a trovare, servendovi di una lucidità straordinaria, escamotage pratici.

Domenica di settembre che vi vede risplendere in forma fisica, bellezza e simpatia. Il Sole, il vostro astro governatore, è in angolo favorevole per voi e dal segno amico e buon vicino della Vergine.

Ospitate ancora questa giornata il Sole nel vostro segno e vi godete tutti i benefici che il luminare maschile, attivo, espressione della parte vitale dell’Io, può regalarvi. Una visione sfaccettata e complessa di ogni cosa domina i vostri pensieri, possedete suggestioni percettive azzeccate e fate riflessioni che riguardano anche la vita quotidiana.

Va alla grande questa domenica di inizio settembre. Il Sole si trova nell’amica Vergine vi dona una carica di energia eccezionale, specie se siete nati nella prima e seconda decade.

Continua il vostro momento di gloria gratificato dal Sole in splendida posizione a donarvi momenti di speciale sintonia con le persone a cui volete bene. La presenza del luminare maschile nel segno razionale e legato agli interessi economici della Vergine, vi aiuta oggi a risolvere una questione patrimoniale o legata a problemi finanziari con il vostro parentado, uscendone con il vostro consueto garbo.

Un parterre planetario tutto teso a favorirvi costella il cielo di questa domenica di inizio settembre. Venere, in particolare ancora nel segno amico del Leone, innalza la vostra gioia di vivere, facendo sì che, con la vostra personalità esuberante, possiate diventare sempre l’anima delle feste, i ritrovi, gli incontri tra conoscenti vecchi e nuovi, cui parteciperete.

Sole e Luna vi sorridono da Vergine e dal Sagittario, appartenenti come il Capricorno ai segni dinamici dello Zodiaco. Un clima di fiducia, di rispetto per le opinioni altrui, di concordia, aleggia sia in famiglia che nell’ambiente degli amici fraterni.

Urano ancora imbronciato dal segno tecnicamente ostile del Toro può non farvi sentire completamente a vostro agio in famiglia o nella cerchia degli amici che frequentate sempre. Qualche momento di incomprensione inspiegabile, uno sfasamento della sintonia può collaborare a creare lievi disturbi: ma niente di drammatico.

Domenica in cui il Sole transita nel segno nemico – amatissimo della Vergine e può far saltare fuori il vostro temperamento tipicamente lunatico, con alti e bassi del tono e dell’umore, in particolare se siete nati nella seconda decade. Non vi stressate più di tanto se non tutto fila come vorreste, se i vostri progetti non si incastrano nella forma e nell’intenzione che avevate previsto.