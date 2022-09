Oroscopo del giorno, le previsioni del 1 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 settembre.

Molti pianeti sono stimolanti al positivo e al negativo e vi incitano a osare in diversi campi della vostra vita. Per nominarne solo alcuni, da Nettuno, a Urano fino a Venere, sono questi i corpi celesti che tifano spudoratamente per il vostro successo.

Una prima giornata di settembre serena è il dono che gli astri oggi vi fanno promettendovi una fase anche di riflessione attenta su tutto ciò che per il futuro avete in progetto di realizzare. Plutone, pianeta che corrisponde alla profondità, allo “scavo”, anche mentale di ogni situazione, sta transitando in ottimo aspetto col vostro segno.

Mercurio nel segno amico della Bilancia vi alleggerisce alcune tensioni familiari che si erano rese evidenti nei giorni scorsi e innalza anche il livello del tono e dell’umore. Alcune questioni restano tuttavia in sospeso e vi costringono a rinviare la loro soluzione definitiva nella settimana successiva.

Giornata di inizio settembre in cui vi sorregge una bella verve mentale. La vostra signora ideale, la Luna, transita nel segno amico dello Scorpione e vi favorisce, specie nel settore dei rapporti sociali – amichevoli.

Esordio positivo del primo mese dell’autunno in cui il vostro carattere dinamico e vincente ha modo di esprimersi alla grande. Alla positività di Marte e Mercurio che sono rispettivamente ospitati, il primo a suo completo agio nei Gemelli, il secondo ancora in ottima posizione nella Bilancia, si aggiunge quella di Giove in angolo benefico dal Leone.

Giorno del debutto del vostro mese preferito in cui potreste avvertire qualche contrarietà con l’ambiente. Nettuno vi contrasta dai Pesci, ma niente di grave! Il vostro carattere placido riesce alla fine ad avere la meglio.

È una giornata rischiarata da aspetti molto belli su un cielo limpido. Venere in Leone colora di toni delicati questo inizio autunno.

Urano in orbita di contrapposizione tecnica dal Toro, vi provoca complicazioni e contrarietà, in special modo in ambito familiare e se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade.

Ancora un gruppo di pianeti a vostro completo favore vi illumina questa giornata. Venere, Mercurio, Giove, Saturno, Plutone sono ospitati in segni vostri amici o buoni vicini e sono loro, in particolare, a fare di voi gli autentici dominatori della scena.

Vi lasciate accarezzare da un clima particolarmente rilassante, chiudendovi alle spalle alcune preoccupazioni quotidiane che vi avevano un po’ dato da pensare nei giorni scorsi. Un ambiente decisamente sereno, che nella vostra famiglia si manifesta, vi aiuta a tenere alto l’umore e consolida i legami parentali.

Un primo giorno di settembre che non vi farà rimpiangere il tempo gioioso dell’estate appena trascorsa. Mercurio è ospitato nel segno fedele alleato della Bilancia e questa felice configurazione planetaria allieta l’atmosfera attorno a voi, riempiendo di persone simpatiche, propositive, concilianti il vostro ambito sociale.

Quadro dei transiti di questo nuovo giorno di settembre che mostra alti e bassi nel tono e nell’umore per voi. Marte e il Sole dai Gemelli e dalla Vergine formano un aspetto negativo per il vostro segno.