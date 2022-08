Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 agosto segno per segno

Forze astrali positive sospingeranno ogni tipo di iniziativa favorendo le attività in tutti gli ambiti, da quello professionale a quello amoroso. Favorite anche le nuove conoscenze alle quali mostrerete tutto il vostro carisma.



Congiunzione planetaria mediamente positiva che richiede un maggiore impegno nella conclusione delle ultime incombenze lavorative, se siete ancora al lavoro. Anche a casa sarà richiesto un maggiore impegno: datelo, senza aspettarvi grossi ringraziamenti

Quello presente è un momento favorevole per i nuovi amori e vi ritroverete a considerare i benefici di un rapporto esclusivo e duraturo. A lavoro, considerate come un prezioso elemento la presenza dei colleghi che vi aiuteranno a sopportare il carico di scadenze di questi giorni prima delle vacanze.

Musica, danza, arti figurative, letteratura saranno le passioni di questi giorni che dovranno essere sfruttati anche per far chiarezza sugli obiettivi a lungo termine che vanno inquadrati nel presente. Importante domandarsi anche dove si vuole andare col proprio rapporto di coppia

Importante chiudere tutti gli impegni professionali per trascorrere il weekend di agosto senza preoccupazioni. La passione che guida il vostro segno si farà sentire forte in queste settimane.

Attenzione agli incontri casuali che potrebbero rimettervi sulla strada di un ex. Sfruttate la buona influenza degli astri per mettere a frutto la vostra creatività che favorirà soprattutto le persone che hanno familiarità con l'artigianato.

Questo è un ottimo momento per rigenerarsi e sfuggire da una quotidianità opprimente che mortifica le vostre abilità: una giornata alla spa tutta per voi potrebbe essere un ottimo rimedio alla demotivazione. Normalmente schivi, vorrete stare al centro dell'attenzione.

Plutone infonde energia e forza ai nati nella terza decade. Colpi di fulmine in vista per i single che devono prestare attenzione anche agli incontri casuali. Per ristabilire equilibrio nella vostra vita valutate di iniziare uno sport acquatico o una disciplina orientale, come il judo, il karate, il tai chi chuan.

L'eloquenza vi aiuterà a cavarvela in diverse discussioni in vari ambiti ma dovrete dimostrarvi più predisposti ad aiutare in famiglia e a tendere una mano verso l'altro che vi farà riconsiderare la vostra libertà a favore della coppia e di un legame finalmente più duraturo.

I nati nella terza decade possono pensare di lanciarsi all'avventura e di fare un viaggio in una località che sognano da tempo. In amore le coppie di lunga durata si ritroveranno piacevolmente.

Sul lavoro, anche se svolgete attività indipendente, cercate di cogliere al volo le opportunità anche se non sono soddisfacenti dal punto di vista remunerativo. In famiglia cercate di soddisfare le richieste degli altri per non apparire superficiali.

Agite affinché i rapporti in casa seguano un principio di armonia e anche sul lavoro cercate di svolgere i vostri compiti affinché non vi pesino più del normale. Emotivamente siete molto propensi verso il partner col quale potere concedervi di guardare le stelle cadenti in un romantico tête-à-tête.