Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 agosto

Una splendida Luna transitando nel segno vostro amico del Sagittario, innalza il vostro tono vitale e vi promette un giorno molto fortunato. Non abusate, come di solito fate, delle vostre energie! Giove vi dona uno scattante tono muscolare.

Venere occupa da qualche giorno il segno amico del Cancro e vi dona sensibilità, intuito e, quella partecipazione emotiva all’esistenza, di cui, a volte sentite un gran bisogno. La vita familiare vi rende gioiosi e spesso capaci di stupire.

Un buon intreccio astrale dei pianeti vi permette di aggirare alcune situazioni complicate un po’ in tutti i campi quest’oggi. Giove in particolare in bella angolatura celeste dall’Ariete, vi dona infatti il tempismo per sapervi muovere quando e come conviene in famiglia.

Mercurio, agile messaggero degli dei, è sempre lì a sorridervi dall’amica Vergine. Si alza il livello della vostra sensibilità, dell’intuito che può sconfinare nella preveggenza. In famiglia la vostra generosità ha modo di esprimersi alla grande e in forme concrete: vi indirizzate a fare il meglio che potete per le persone che vi stanno vicine.

Quadro dei transiti che vi obbliga oggi a rimanere un po’ in campana e a tenere un basso profilo in generale, tanto in famiglia quanto nelle situazioni sociali in genere. Il duo Marte - Urano, nel segno a voi tecnicamente ostile del Toro, vi produce qualche nervosismo nell’arco della giornata.

Domenica in cui il cielo mostra auspici decisamente benefici per voi. Venere vi sostiene emotivamente e dal punto di vista della serenità interiore dal segno amico del Cancro. Qualche contrarietà familiare, dovuta alla negatività celeste di Nettuno, riuscite a stemperarla con il vostro tipico carattere conciliante.

La Luna è molto benefica dal segno amico del Sagittario e l’aria in generale si alleggerisce e si fa più lieta per voi. In particolare la sfera sociale vi riserva qualche momento di soddisfazione in più. Nuove conoscenze hanno il merito di aprirvi alla frequentazione di persone che ambivate ad avere nella vostra cerchia amicale da tempo.

Prosegue anche oggi il momento benefico per la vita relazionale, familiare ed emotiva in genere. La Luna, luminare eminentemente deputato alle relazioni di scambio umano, vi illumina infatti il cammino dal segno amico del Sagittario e vi consente di sciogliere con facilità e disinvoltura alcuni “nodi”.

Quadro dei transiti planetari discretamente favorevole per voi Sagittari. Giove infatti è ospitato nel segno amico dell’Ariete, esaltando la vostra espansività, la generosità, la voglia di agire in favore degli altri. In casa siete il centro di confidenze e punto di riferimento per consigli e supporti.

La domenica vi riporta una dimensione di quiete, di intimo equilibrio, di serenità con l’ambiente. La Luna nel buon vicino Sagittario vi apre a una fase di facilitazioni in ogni campo sia privato che pubblico.

Questa domenica è fatta apposta per ritemprare le forze, magari andando fuori al mare o in campagna. Il duo Marte - Urano in angolo dissonante nel segno tecnicamente ostile del Toro vi dà qualche incombenza da risolvere in casa e la necessità di organizzarvi con i conviventi.

Prima domenica d’agosto che vi vede con un po’ di agitazione e di necessità di fare luce in alcuni ambiti della vostra esistenza. La Luna in Sagittario, dissonante per il vostro segno in quanto satellite delle emozioni e della femminilità, dell’amore e dell’armonia, vi pungola a migliorare voi stessi e il mondo attorno.