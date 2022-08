Oroscopo del 2 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Siete in uno dei vostri mesi preferiti! Giove e il Sole continuano a risplendere, portandovi un tono vitale di tutto rispetto e una forma fisica eccellente. Chi di voi è patito di sport non ecceda però in sforzi esagerati, specie se l’età non è più così verde.

Prosegue la fase discreta iniziata già dal mese scorso con gli influssi di Venere, nel segno amico del Cancro. I buoni effetti di questa posizione venusiana li sentirete soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 29 aprile al 7 di maggio vedendo anche un aumento della vostra avvenenza e del fascino di cui siete naturalmente dotati.

È un frizzante Giove nel segno amico dell’Ariete a regalarvi colpi di fortuna inattesi e svolte del destino che non immaginavate. Se festeggiate il vostro compleanno dal 28 di maggio al 6 giugno tenete d’occhio a quel che la sorte sta preparando per voi e apritevi alle occasioni che il presente adesso vi sta offrendo.

Configurazione con Venere, Urano e Nettuno che vi sorridono rispettivamente dal vostro segno e dal Toro e dai Pesci, zone dello Zodiaco per voi entrambe molto armoniche e specie se appartenete alla seconda e alla terza decade cancerina.

Prospetto dei transiti di questo nuovo giorno di inizio agosto abbastanza soddisfacente. Luna e il Sole formano una linea astrale fortunata per il Leone sommandosi a Mercurio che esalta il vostro estro fantasioso che saprete mettere in gioco in ogni campo della vostra esistenza.

Profilo dei transiti planetari segnato dal team Venere - Marte che vi sorride al vostro segno. Specialmente se siete nati in agosto e fino al 9 settembre il duo astrale vi regalerà una giornata di stimoli sotto diversi punti di vista.

Mercurio in Leone, pur molto benefico, vi fa un pochino irrequieti in questo giorno di agosto, specie se siete nati nella seconda decade. Qualche necessario momento di confronto e di dialogo vi occupa oggi in famiglia, specie nel delicato rapporto tra genitori e figli o tra fratelli e sorelle.

Prospetto dei transiti piuttosto luminoso: corpi celesti veloci come Venere nel segno amico del Cancro sono in angolatura armonica per il vostro segno e vi consentono di vivere una giornata d’estate abbastanza soddisfacente, in particolare dal punto di vista dei rapporti con i vostri conviventi.

Giove, Sole e Mercurio si alleano per darvi energia e dinamismo, spirito trascinatore e generosità. I tre pianeti intrecciano infatti rapporti positivi dai segni di Fuoco vostri fondamentali alleati: il Leone e l’Ariete. In questi segni il Sole in particolare ha una posizione di eccellenza nello schema zodiacale, che si riflette sul vostro temperamento come benefico innalzamento del tono vitale.

Una configurazione decisamente a voi favorevole accompagna questo nuovo giorno di agosto. Il vostro nume tutelare, Marte, è ben messo per il vostro segno e promuove il successo di ogni vostra mossa, il buon esito di qualsiasi vostra iniziativa, specie se siete nati nella seconda decade.

Sempre Giove amico troneggia in Ariete e vi favorisce in questa calda estate 2022. In particolare se siete nati tra il 25 e il 29 di gennaio vi godete una bella fase di fortuna, di benessere, di serena armonia con i vostri cari. Il Sole transita in posizione contraria dal segno di Fuoco intensamente passionale del Leone e vi rende un po’ spigolosi con la vostra dolce metà.

È uno stupendo Nettuno a illuminarvi il cammino e, specie se siete già in vacanza, a portarvi benefici effetti che si irradiano sulla vita familiare, amichevole o affettiva in genere. Ottime le indicazioni su una intima condizione di benessere psicologico. Il tutto in special modo se nascete dal 12 al 16 marzo.