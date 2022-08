Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 luglio.

Prospetto dei transiti planetari che mostra influenze diverse in linea di massima positive. La vitalità, la capacità di mettersi sempre in gioco con entusiasmo, è garantita da un’ottima posizione del Sole e di Giove, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella seconda decade.

Previsione astrologica di fine mese che presenta qualche piccola complicazione di ordine pratico che voi risolvete, tuttavia, senza alcuna difficoltà. Nel vostro segno c’è un portentoso Urano, che vi stimola ad agire con efficienza e sveltezza in ogni campo.

Un bel Giove continua pure questa domenica a inviarvi le sue benedizioni in buon aspetto col vostro segno dalla Bilancia. La forma psicofisica si rivela particolarmente smagliante e mai come adesso farete vostro il motto: “mens sana in corpore sano”.

Un intreccio di transiti tutto sommato positivi si dipinge sul vostro orizzonte odierno. Venere nel vostro segno in particolare guida tutte le vostre azioni, con un apporto di lucidità che vi aiuta a centrare sempre il bersaglio.

Con la dea della passione e del desiderio, della buona salute e dell’arte Venere, positiva per il vostro segno, avrete modo di sentirvi in perfetta forma psicofisica. Tuttavia questa domenica vi mostrerà qualche lieve nervosismo in famiglia.

Passaggi celesti discreti per voi in questa domenica di fine luglio. Soltanto Nettuno in Pesci potrà un tantino turbare una situazione celeste che è comunque serena. La tranquillità familiare, vero fulcro intorno a cui ruota la vostra vita, è garantita.

È Saturno nel segno vostro alleato dell’Aquario poiché appartenente all’elemento Aria come la Bilancia, a farvi essere immersi nei rapporti sociali e a diventare il punto di attrazione di amici, di conoscenti, di persone nuove che si avvicineranno alla vostra cerchia di conoscenze.

Una domenica che vi vede in attesa e in preparazione paziente di eventi positivi che avverranno. Per il momento sia Mercurio che il Sole, dal Leone, possono intralciare i progetti che avete messo sul vostro cammino.

È una bella domenica di festa in cui mettete in campo la vostra spigliata socievolezza e voglia di divertirvi ad ogni costo. L’esplosivo buon aspetto del Sole e di Mercurio nel segno amico del Leone vi galvanizza trasformandovi in veri promotori di iniziative che coinvolgono tutta la cerchia delle vostre amicizie.

Venere vi rema contro dal segno nemico amatissimo del Cancro specie se appartenete alla seconda decade. Non vi sentite proprio in perfetta forma, avvertite nervosismi e alti e bassi nel tono e nell’umore.

Al culmine del weekend vi godete completamente l’atmosfera di festa. Scoppiettanti valori Ariete vi trasformano nei leader di compagnie di amici. È Saturno poi in particolare che vi fornisce la grinta, la vivacità fisica e la verve, per guidare allegri progetti di baldoria.

Una domenica che vi vede un po’ in fibrillazione per l’organizzazione di alcuni dettagli della vostra vita pratica; ma nulla di cui preoccuparsi. La Luna in angolo contrario dalla Vergine può non darvi quell’attenzione costante che i tanti impegni di oggi vi chiedono.