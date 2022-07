Oroscopo del giorno, le previsioni del 25 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 luglio.

Cielo d’estate quasi sgombro da nubi. Molti pianeti fanno il tifo per voi e promettono il posto d’onore sul podio del vincitore della stagione. Giove, Sole e Mercurio sono tutti in felice aspetto per il vostro segno: ovvero parliamo di intelligenza e vitalismo, grinta aggressiva e voglia di imporvi.

Evento del giorno che costituirà l’annuncio di come l’aria stia completamente cambiando portandovi finalmente novità fortunate nel vostro cielo è l’ingresso della Luna nel segno amico del Cancro, ad allentare alcune tensioni familiari e a regalarvi uno stato complessivo di buonumore.

Nuovo giorno d’estate che vi promette di sciogliere abilmente alcuni nodi che si erano creati nell’ambiente degli amici che frequentate più spesso. Il Sole vi guarda benevolo e vi dona la facilità a fare il punto della situazione, vagliando i pro e i contro e giungendo a una mediazione intelligente che porterà la vostra firma vincente.

Si apre una fase in cui potreste risentire di qualche lieve variazione dell’umore. L’adattabilità al fluire degli eventi che, da sempre, sapete dimostrare, è la vostra arma segreta e vincente. La usate anche stavolta in una situazione amicale dove si renderà necessario anche un tocco della vostra proverbiale creatività.

Un luminoso aspetto di Mercurio vi sorregge in congiunzione nel vostro segno e vi incoraggia a dare una sterzata grintosa a ogni aspetto della vostra vita, specie se appartenete alla prima decade. In famiglia godete di una particolare simpatia, specie con i figli, i nipoti, gli zii e i cugini.

Gioco dei transiti per questa giornata d’estate che vede diverse gratificazioni per voi Vergine, da raccogliersi un po’ in tutti i campi. Venere e dalla serata la Luna in Cancro vi rendono lucidissimi: niente e nessuno potrà sfuggire alla vostra attenzione, sarete dei veri Sherlock Holmes!

Si alleggerisce un po’ il clima da alcuni contrattempi e tensioni occorsi nei giorni passati, e, a maggior ragione, con il luminare diurno, attivo, maschile, il Sole, in angolo positivo dal segno amico del Leone. Vitalità, entusiasmo, slanci, cominciano ad alzarsi per voi e specie se siete nati nella prima decade.

Nella vostra stagione preferita trovate oggi un felice connubio tra la parte oziosa, quella relativa ai piaceri cui vi dedicate, con la parte dell’efficienza e del disbrigo dei lavori in casa. Plutone nel segno laborioso del Capricorno vi consente di concludere le faccende domestiche trovando il tempo per gli svaghi come la lettura e la visione di una delle vostre serie tv preferite.

Ottimi aspetti del luminare diurno, maschile, attivo, portano novità che vi rallegrano il cuore. In rilievo sarà la vita familiare, settore in cui vi lasciate conquistare dall’atmosfera gioiosa e leggera che si respira, specie nei rapporti tra sorelle e fratelli.

Marte, Plutone e Nettuno Pesci benefici per il vostro segno fanno innalzare il livello delle vostre aspettative, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Questo terzetto planetario ha però il merito anche di strapparvi un po’ da una visione troppo materialistica, pratica, legata a un contatto stringente con la realtà, caratteristica che spesso vi contraddistingue.

Il pianeta dell’intelligenza, Saturno, è dalla vostra parte poiché insediato nel vostro segno e vi consente di agire in modo serio e razionale in ogni settore della vostra esistenza, dandovi anche modo di assaporare discrete soddisfazioni. Con il vostro contributo di imparzialità di giudizio, riuscite a risolvere una questione tra due conviventi che nella vostra famiglia non riuscivano più a capirsi.

Quadro dei transiti straordinario, con i quattro pianeti che compongono il vostro segno, Venere, Luna, Nettuno, Giove, benefici per i Pesci. La Luna, è vero, diventa positiva dal pomeriggio e propone ancora qualche seccatura quotidiana, diverse incombenze domestiche che riuscite a risolvere e a mettere in un angolo.