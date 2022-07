Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 luglio.

Fase eccezionale e scintillante per voi grazie a Nettuno se nati dal 10 al 13 aprile. Giove vi dà ottimismo mentre Venere molta fortuna in amore se nati nella terza decade. Se dovete svolgere degli esami universitari andrete forte nelle materie scientifiche.

Luna vi rende particolarmente sensibili e percettivi, con Mercurio che vi ritempra la forma fisica e quella mentale. In amore puntate soprattutto sul rispetto e vi sentite liberi come l’aria. Se nati dal 27 aprile al 4 maggio Mercurio sarà vostro alleato per lo studio.

Saturno vi fa puntare i riflettori addosso anche se Nettuno è un po’ ostile se nati dal 10 al 16 giugno. Un nuovo amore vi invade il cuore se nati nella prima decade, mentre Mercurio vi assisterà nello studio se nati dal 24 al 31 maggio.

Urano è in splendido aspetto e vi sorregge fortemente specie se siete nati dal 24 al 30 giugno. Venere e Sole vi rendono volitivi e passionali in amore se nati dal 30 giugno al 4 luglio. Nettuno vi dona proprietà espressive di ottimo livello per l’esposizione dello studio.

Giornata frizzante e imprevedibile grazie a Mercurio, con una forma fisica davvero ottima. Urano è un po’ dissonante in amore ma solo per provocarvi un po’, specie se siete nati nella prima decade. I vostri sacrifici universitari saranno ripagati.

Sole vi dà influssi benefici se nati dal 30 agosto al 9 settembre. Nicchia di serenità da ricavare nella vostra relazione d’amore oggi. Se invece siete nati dal 23 al 29 agosto Urano muove le acque della vostra evoluzione culturale.

Luna innalza il vostro fascino alle stelle se nati a ottobre, specie se nello specifico siete nati dal 30 settembre al 6 ottobre. Una nuova relazione sta prendendo il volo. Sappiate guidarla con delicata attenzione e intelligenza. Se dovete affrontare degli esami avrete grande forza se nati a settembre.

Vita familiare tranquilla se nati dal 4 al 9 novembre. Momento di dialogo e confronto con la vostra dolce metà su alcuni temi importanti: ne uscirete migliorati. Se nati dal 26 al 30 ottobre Mercurio vi aiuterà molto a non pentirvi del periodo di studio.

Giove è stabilmente vostro amico se nati dal 23 al 2 dicembre. Salute fisica buona così come la forza mentale. Mercurio è un po’ indifferente oggi ma vi invita a razionalizzare. Saturno invece vi darà enorme concentrazione nello studio.

Luna vi porta una giornata serena con un buon rapporto in famiglia. Mercurio e Sole vi contrastano in amore facendo emergere incertezze e paure. Nello studio siete diligenti, costanti e razionali.

Urano è dissonante ma niente di grave. Luna infatti vi assicura la capacità di trovare le parole giuste, così come Saturno vi regala un grande savoir-faire da sfoggiare. Giove è in posizione felice in amore mentre nello studio sarete bravissimi nelle materie giuridiche.

Venere è in ottima posizione oggi e vi dà uno stato di salute buono, così come Sole. Urano vi induce a fare progetti di ampio respiro in amore, mentre Mercurio vi darà informazioni importanti da incamerare nello studio.