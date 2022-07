Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 luglio

Venere e Marte vi mandano benedizioni se nati dal 3 al 10 aprile, mentre Sole è un po’ imbronciato ma vi invita comunque a osare. Venere vi pungola e vi favorisce se nati a marzo in campo amoroso. Un pizzico di fantasia vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi lavorativi di oggi.

Il vostro temperamento è molto cambiato grazie a Sole e Urano. In amore ascoltate spesso le ragioni della vostra dolce metà con Nettuno e Giove che vi aiutano nella comprensione. Saturno vi lancia un guanto di sfida professionale se nati dal 13 al 17 maggio.

Mercurio e Venere sono entrambi prolifici per il vostro segno e anche Marte splende felice in amore per farvi coltivare passioni comuni con il partner se nati a maggio. Nettuno è un po’ dissonante in ufficio per i nati dal 10 al 14 giugno.

Oggi troverete il conforto della famiglia in un periodo interessante. Urano vi tocca molto beneficamente in amore, mentre a lavoro Mercurio vi consente di risolvere le problematiche con una certa rapidità.

Giove, Venere, Mercurio e Marte vi danno manforte con grande desiderio e dinamismo. Venere farà fronte alle vostre esigenze emotive oggi, mentre Mercurio starà molto attento alle vostre finanze ed eviterà sprechi!

Sole vi euforizza se nati nella seconda decade, dandovi una forma fisica invidiabile. Sempre Sole vi guarda con benevolenza in amore mentre a lavoro Urano vi propone evoluzioni sulla strada del successo se nati nella seconda decade.

Sole è un po’ dissonante ma Mercurio e Venere mandano influssi benefici così come Saturno. Venere è molto positiva in amore così come Mercurio: fioriscono dunque le passioni. Non vi dispiace lanciarvi in un acquisto che gratifico un vostro personale capriccio.

Orizzonte dei transiti sereno-variabile con Saturno e Urano un po’ dissonanti ma Sole e Nettuno che vi danno gioia di vivere. Urano e Saturno fanno un po’ di bizze in amore se nati a novembre. In ufficio invece non sarete teneri con chi vuole imporvi la sua volontà se nati dal 25 al 28 ottobre e dal 7 al 12 novembre.

Giove e Marte vi infiammano di entusiasmo oggi con Marte e Saturno che faranno funzionare ogni cosa voi vogliate provare. I single saliranno su un veloce treno dei desideri, mentre a lavoro Plutone vi sorride aumentando gli introiti.

Giove vi stimola e vi pungola a non stare mai fermi. Urano vi guiderà con mentalità aperta e occasioni uniche durante la giornata. In amore siete pronti per un nuovo sentimento: non sbarrategli la porta! Se nati dal 13 al 17 gennaio Plutone e Nettuno sono alleati lavorativi preziosi.

Urano e Venere vi aprono a un nuovo ciclo vitale di forma fisica e ambiente familiare se nati nella seconda decade. Venere è vostra fedele amica anche nell’innalzare i livelli sentimentali, così come con Mercurio porterà a concludere molto progetti lavorativi.

Sole e Urano vi fanno sentire liberi e leggeri. Vi fate accarezzare dal comfort degli affetti familiari oggi. A lavoro Urano, Nettuno e Plutone vi doneranno intelligenza e attenzione se nati dal 5 al 9 marzo.