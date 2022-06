Oroscopo del 24 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Giornata con entusiasmo fisico e mentale grazie a Mercurio. L’intimità di coppia è il tratto dominante della vostra relazione, mentre a lavoro la voglia di andare lontano e rinnovarvi sarà decisiva.

Sole e Plutone vi daranno grinta e fantasia, così come Nettuno. Luna vi favorirà nel giorno di San Giovanni con eros, passione e desiderio, soprattutto se nati dal 26 aprile al 9 maggio. Urano è al vostro fianco a lavoro se avete abbracciato la libera professione.

VI godete la giornata con leggerezza e armonia, oltre che una buona forma fisica. Mercurio è molto stimolante per voi in amore, a lavoro invece dovrete salire su un treno in corsa che vi porterà a grandi risultati.

Luna è molto favorevole oggi anche se Giove vi rema contro se fate parte della terza decade. Sarete espansivi in amore grazie a Luna e Nettuno ma anche Sole. Nettuno vi favorirà anche nel libero professionismo.

Giornata molto produttiva oggi specie se appartenete alla prima decade. Marte è molto benefico con la vostra dolce metà mentre invece Giove vi assiste in tutte le vostre mosse lavorative se nati nella prima decade.

Luna e Sole vi favoriscono così come anche Urano e Plutone. Sempre Urano vi darà grandi esperienze sentimentali se nati nella seconda decade. Permettetevi di osare un po’ di più nel campo lavorativo.

Venere vi lascia un senso di dolcezza un po’ estraneo oltre che la battuta pronta. Siete uniti alla vostra dolce metà in perfetta sintonia oggi, mentre i single di settembre saranno molto svagati. Nei giorni prossimi avrete modo di sviluppare al meglio un progetto lavorativo intrigante.

Nettuno è molto congeniale così come Sole, vi daranno entrambi un’eccellente forma psicofisica. Momento d’oro per i sentimenti grazie sempre a Sole e Nettuno, che peraltro spianano i vostri passi anche a lavoro!

Plutone e Giove vi danno una fortunata esuberanza e la volontà di curare casa e famiglia. Profonda alchimia e intesa emotiva in amore grazie a Giove se nati dal 25 al 30 novembre. Se siete giornalisti o commercianti potrete approfittare di alcuni benefici lavorativi.

Luna e Urano sono positivi se nati in seconda e terza decade. Avete bisogno di tirare fuori molta emotività e di lasciare un po’ andare la timidezza in amore: Luna vi assisterà. Plutone inoltre vi stimola a non perdervi d’animo in ambito lavorativo.

Urano è un po’ contrario se nati dal 4 al 9 febbraio e questo vi obbliga a prendere decisioni. Venere e Mercurio vi chiedono maggiore partecipazione emotiva nella coppia. Se siete liberi professionisti sarete pronti per un salto di qualità.

Sole benefico con cielo che però presenta qualche piccola contrarietà. Momento sì per le situazioni sentimentali con Sole che vi sorride se nati dal 24 febbraio al 4 marzo. Sole è favorevole anche a lavoro e vi proporrà un progetto professionale dalle prospettive vincenti.