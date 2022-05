Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 maggio.

Saturno, Venere, Giove e Mercurio fanno il tifo per voi oggi, anche se Plutone è negativo ma niente di grave. Se siete single la primavera sta affinando il vostro stile e allargando i vostri interessi. Attendete a lavoro alcuni meritati introiti.

Posizioni dei pianeti un po’ altalenanti oggi con Saturno in orbita dissonante che non vi porta a percepire con profondità gli umori e i sentimenti del partner. Nuove prospettive arrivano in campo professionale se nati dal 16 al 18 maggio, grazie a Plutone.

Mercurio e Venere sono i vostri talismani oggi per anima e corpo. Vi godete anche una giornata avventurosa in amore, con il vostro cuore che va da mina vagante. Mercurio mette in luce le vostre qualità lavorative se nati dal 23 al 31 maggio.

Nettuno vi fa arrivare un’aria di spensieratezza se nati nella terza decade. Mostrate un cuore impavido e contento se siete in una relazione, con la fortuna che vi bacia se siete single. Se fate parte dell’ultima decade riuscirete a soddisfare le vostre ambizioni lavorative.

Mercurio vi favorisce con grande ironia. Avete programmato da mesi un viaggio con la vostra dolce metà e la febbrile organizzazione di esso vi rinvigorisce. Mercurio tifa per voi a lavoro e vi proiettate con ottimismo al raggiungimento dei vostri scopi.

Urano divide la giornata in progettazione e azione, entrambe con elementi positivi. Se siete single Plutone vi consentirà di armarvi di iniziativa e di ritrovare grandi energie. Plutone vi farà infiammare un po’ a lavoro per una causa che vi sta a cuore.

Plutone e Luna sono variabili nel tono e nell’umore e vi invitano a eludere un po’ tutto in attesa degli eventi. La vostra saggezza vi farà mettere alla prova una persona conosciuta da poco in amore, mentre a lavoro aumenteranno le responsabilità.

Plutone e Nettuno sono le vostre luci di riferimento oggi anche se Saturno, Urano e Sole sono disarmonici in amore. A lavoro le parole d’ordine sono due: rigore e serietà. Vi predisporrà correttamente a questo Luna.

Saturno e Plutone vi invogliano a fare tutto meglio se nati dal 14 al 18 dicembre. Se nati a dicembre dovete compiere scelte amorose non semplici, se invece siete nati nella terza decade del mese troverete competenze e abilità per emergere a lavoro.

Sole e Nettuno sono vostri alleati oggi. In amore sempre Nettuno vi dona grande profondità emotiva, mentre in ufficio Plutone vi promette successi impensati se appartenete alla terza decade.

Venere vi dà gioia di vivere ma Urano insinua il germe del dubbio. Siete frizzanti e coinvolgenti in amore anche se Urano è negativo per i nati nella seconda decade. Giornata lavorativa con Giove che vi offre grandi capacità espressive e Mercurio e Saturno pronti a rendervi decisionisti.

Marte e Giove ma anche Nettuno vi pongono in uno stato d’animo particolare che vi porta a guardare gli altri con profonda religiosità. Riuscite a chiarire un equivoco con la persona che avete affianco, mentre a lavoro Sole vi infonde grande coraggio nelle decisioni.