Oroscopo del 29 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 aprile.

Se festeggiate gli anni dal 9 al 17 aprile Giove, Venere e Nettuno vi danno salute, bellezza e volontà di conciliazione. Luna dà all’amore una grande importanza per voi specie se siete nati a marzo. Il vostro carattere fermo ed essenziale si rivelerà fondamentale per contrastare alcuni problemi a lavoro.

Vita familiare senza sorpresa se nati nella terza decade, con Saturno un po’ imbronciato. Urano per fortuna colora un po’ il vostro cielo in amore, così come Mercurio, Nettuno e Venere. Plutone, Mercurio e Sole vi fanno superare brillantemente la giornata lavorativa.

Sole e Mercurio sono accompagnati da Luna nel portarvi uno stato d’animo brioso, con calore umano e forma fisica notevoli. Saturno e Luna vi danno la possibilità di stare bene in coppia se festeggiate gli anni nella seconda o terza decade. Mercurio vi fa tenere sempre le antenne dritte in ufficio.

Venere vi sorride e vi regala sensibilità, intuito e carisma se appartenete alla terza decade. Avete conosciuto qualcuno da poco e cercate di mettere al bando le vostre timidezze e diffidenze. Giocate d’astuzia oggi a lavoro se nati nella terza decade, grazie a Mercurio.

Mercurio, Sole e Urano vi portano un po’ di variazioni d’umore e contrattempi familiari, con la forma psicofisica che potrebbe risentirne. Luna aumenta il legame con la persona che frequentate se nati dal 4 al 12 agosto. Oggi a lavoro raccoglierete stima e consensi.

Urano è molto congeniale se nati nella seconda decade, con Mercurio che innalza la vostra lucidità mentale. Urano, Plutone e Sole vi sostengono in amore, mentre a lavoro Mercurio sarà protettore dei nati nella terza decade.

Nettuno propone un rinnovamento sotto vari aspetti. Se siete nati dal 5 al 12 ottobre troverete una sintonia apparentemente persa con la vostra dolce metà, con Saturno che vi preannuncia emozioni nuove. Sempre Saturno vi sosterrà potentemente a lavoro.

Plutone vi assiste se nati tra il 15 e il 18 novembre. Vi fate perdonare alcune pecche d’amore sfoderando una grande potenza di eros se nati nella terza decade! Plutone vi darà anche la grinta per affrontare la giornata di lavoro.

Saturno si esalta se nati dal 12 al 17 dicembre, mentre se siete nati nella terza decade sarete pimpanti e vitalissimi. Vi fate anche trascinare dagli amorosi sensi se nati nella seconda decade, mentre se appartenete alla terza Saturno e Urano vi sosterranno a lavoro.

Saturno domina la giornata per il vostro segno, anche se la forma fisica oggi risente di qualche acciacco. Urano è fortemente positivo in amore specie per i nati nella seconda decade. A lavoro invece saprete conquistarvi sempre più la fiducia dei colleghi.

Configurazione astrale tiepida con quasi tutte le forze schierate a vostro favore, soprattutto Nettuno. Forma fisica al top grazie a Venere. Eros e sentimento saranno entrambi primari oggi nel rapporto di coppia, così come Saturno saprà vegliare sui nati nella terza decade a livello professionale.

Venere vi traccia una strada luminosa, con buoni rapporti familiari e una forma fisica che però richiede maggior cura da parte vostra. Plutone fa cadere ogni timidezza amorosa se nati nella terza decade, anche se potreste vivere qualche capriccio con la persona amata. Se vi occupate di comunicazioni o vendita saprete dimostrare quanto valete.