Oroscopo del 26 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 aprile.

Energia inesauribile oggi grazie a Plutone, specie se nati nella terza decade. Venere vi invita inoltre a trovare vie intelligenti per il dialogo in famiglia. Attenzione a dosare i vostri slanci di generosità per una persona che avete conosciuto da poco, specie se nati ad aprile. Giove e Nettuno vi toccano beneficamente se avete iniziato una libera professione.

Urano, Nettuno e Plutone vi danno la sicurezza nei vostri mezzi. Venere mette in luce la vostra generosità in campo amoroso oggi, mentre Urano e Plutone favoriscono i lavoratori di seconda e terza decade.

Giove e Nettuno vi danno ampie scelte da condividere in ambito familiare se nati dal 9 al 17 giugno. Saturno vi stimola a comprendere e capire meglio la parte emotiva di voi stessi per poter stare bene con gli altri. Sempre Saturno sarà vostro benefattore in ufficio, se nati nella terza decade.

Sole vi favorisce anche oggi, così come Venere, Nettuno e Giove se nati tra il 12 e il 17 luglio. Se siete single abbiate pazienza nel piazzare le mosse giuste durante un corteggiamento. Plutone vi rema contro a lavoro se nati dal 15 al 19 luglio.

Se nati dal 25 luglio al 7 agosto dovrete constatare di avere una discreta fortuna oggi. Ricavate però più tempo e spazio per la vostra relazione d’amore, mentre se svolgete una libera professione fate attenzione a non presentare un eloquio troppo veemente.

Sole, Urano, Mercurio e Plutone vi favoriscono, anche se Luna, Venere, Marte, Giove e Nettuno sono contrari. Se siete single avete fame di esperienze vitali, quindi calatevi in imprese erotiche. Urano è in angolo benefico per i lavoratori oggi.

Siete particolarmente espansivi e godete di un momento di armonia familiare molto intenso. Allenate anche il vostro fisico con il calcio o la corsa ma fate pure attenzione a proteggere il vostro sistema immunitario perché Plutone è contrario ai nati tra il 15 e il 19 ottobre. Venere vi offre felicità nella relazione se nati a ottobre mentre Giove e Nettuno vi fanno raggiungere discreti obiettivi lavorativi.

Marte vi favorisce se nati dal 24 al 31 ottobre dandovi un bel piglio grintoso. Slancio passionale notevole grazie a Nettuno per i nati della terza decade, mentre Plutone e Nettuno a lavoro vi aiutano a superare situazioni complicate sempre se nati nella terza decade.

Panorama con sprazzi di sereno grazie a Luna. Ritrovate una dimensione di dialogo con la vostra dolce metà grazie a Nettuno se nati nella terza decade. A lavoro invece Saturno vi offre occasioni da cogliere se nati nella terza decade.

Luna vi apre a una giornata fertile di soddisfazioni in ogni campo. La dolcezza che mostrate alla persona amata è merito di Venere, con Plutone che aumenta anche la componente erotica. Chi fa un lavoro artistico potrà contare sulla positività di Giove.

Giove, Luna, Marte e Nettuno sono tutti dalla vostra parte, anche se Mercurio, Sole e Urano sono ostili verso i nati di seconda e terza decade. Non vi lasciate sopraffare dai sentimentalismi facili di una relazione appena cominciata. A lavoro invece Saturno e Giove vi stimolano a dare del vostro meglio.

Luna, Venere, Nettuno, Giove e Marte sono tutti dalla vostra parte, così come anche Urano, Sole e Mercurio. Non trascurate la vostra dolce metà oggi e manifestate l’attrazione erotica di cui siete capaci. La vostra competenza lavorativa vi consentirà di risolvere i problemi oggi se nati a marzo.