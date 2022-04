Oroscopo del 9 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Plutone non disturba il vostro clima positivo oggi mentre Marte illumina la situazione amorosa con intelligenza e prontezza di riflessi. Giornata in cui potete misurarvi con l’attività sportiva: grazie a Sole potrete provare discipline come il judo o il karate.

Venere migliora il tono e l’umore nel corso della giornata, anche se c’è la necessità fare il punto sulla vostra situazione affettiva se siete una coppia stabile da un po’ di tempo. Oggi potrete andare con amici in bici ma proteggete gola e vie respiratorie se nati dal 28 aprile al 5 maggio.

Marte e Saturno vi stimolano ad agire oggi se nati nella terza decade, specie in campo familiare. Siete un po’ narcisisti in amore per via di saturno, mentre Marte è benefico per l’attività sportiva e vi consiglia – se nati dal 18 al 21 giugno – nuoto o canottaggio.

Mercurio e Sole sono contrari se nati nella terza decade. Mercurio vi pone nelle condizioni di non essere capiti in amore se nati a luglio. Forma psicofisica ottima oggi con Luna e Venere che vi stimolano a curare meglio il vostro aspetto.

Sole, Mercurio e Luna sono paladini. Sarà il Sole a tutelarvi in amore se nati dal 5 al 9 agosto. Bicicletta, tennis e ping pong sono alcuni degli sport che vi vengono consigliati oggi, così come un po’ di tango.

Luna è in un’ottima posizione con Plutone che assicura fortuna sentimentale ed erotica in amore. Urano e Plutone vi danno alto tono vitale e vi mostrano una predisposizione importante verso il nuoto, le terme, le saune.

Luna, Sole e Mercurio vi portano qualche lieve incrinatura di tono ma niente di grave. Il vero porto sicuro saranno gli affetti specie se nati dal 24 al 29 settembre. Venere è luminose e vi consente sul desiderio di proliferare idee per cinema, moda e grafica.

Venere, Luan e Plutone vi sono alleati mentre Saturno e Urano vi remano contro. Il partner è al vostro fianco per sostenervi se nati dall’8 al 14 novembre, anche se Urano è in angolo dissonante. Giove, Venere e Nettuno vi danno grande forma fisica in questa giornata.

Sole vi ravviva la giornata, così come può essere alleato dal punto di vista affettivo ed erotico insieme a Mercurio. Pratiche sportive da intraprendere oggi? Sicuramente judo, karate o aikido, se non le avete mai provate.

Venere vi rende un po’ triste ma Plutone fortunatamente vi dà grande attenzione in amore, così come Urano. Giove, Venere e Mercurio vi danno una marcia in più dal punto di vista fisico e potrebbero provare il Pilates magari.

Urano è un po’ negativo per i nati nella seconda decade, vi porta una certa ansia per quanto riguarda l’amore. Se nati nella terza decade Marte e Saturno però vi favoriscono. Ancora Marte vi dà importante attenzione all’aspetto fisico consigliandovi lo yoga.

Tutti i corpi celesti vi sostengono, in particolare in amore Luna, Venere, Giove, Nettuno e Plutone sono potentissimi se nati dal 9 al 17 marzo! Corsa, danza, calcio, sci: questi gli sport consigliati per voi oggi.