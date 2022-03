Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 marzo segno per segno

Luna vi dà qualche piccola scaramuccia in campo familiare ma Marte, Venere, Saturno, Sole, Mercurio, Giove e Nettuno vi rallegrano lo spirito. Fate cauti passi oggi in amore specie se nati nella terza decade. Se svolgete un’attività che ha a che fare con l’arte o la moda, Venere vi darà capacità di programmazione.

Plutone e Nettuno vi guardano sorridente se festeggiate gli anni ad aprile. Venere, Saturno, Marte però vi tengono il broncio se nati dall’8 al 18 maggio. Urano e Nettuno sono favorevoli e vi concedono un nuovo giorno in cui la facilità di intesa con la persona che frequentate è molto alta. Se svolgete una professione sportiva avrete molta fortuna grazie a Urano.

Influssi benefici di Venere oggi per voi con anche Sole che vi colma di affettività. Venere è positiva per i nati nella terza decade anche se con Nettuno contrario. Venere e Marte rendono più stabili le coppie con forte scambio sentimentale se siete nati nella seconda decade. Un po’ di pigrizia oggi a lavoro.

Giove e Nettuno sono molto benefici se nati in seconda o terza decade. Vita familiare che acquista una valenza centrale nella vostra giornata. Se nati dal 12 al 16 luglio porterete avanti un progetto per una crescita di coppia molto importante. Se siete in una professione indipendente attraversate una fase sonnacchiosa di giornata.

Sole e Mercurio vi dona verve e senso dell’umorismo. I rapporti con la famiglia sono molto fluidi e sereni. Una bella complicità con la persona amata vi darà grande gioia in questo weekend. Mercurio vi aiuta a bruciare i tempi e fare le cose meglio a lavoro.

Urano benefico vi promette una maggiore serenità familiare, con bimbi e animali domestici assolutamente protagonisti. Urano vi apre a una serata in cui il sentimento si sposa con la forza della passione e dell’eros. Siete sempre infaticabili a lavoro, come oggi.

Saturno vi porta a interessarvi di più a casa e famiglia se nati nella seconda decade. Luna vi dona equilibrio e affettività in famiglia ma fate attenzione ai piaceri della tavola! Cercate di trovare un equilibrio tra le esigenze familiari e quelle della vostra dolce metà. Con serietà, fermezza e buonsenso la vostra competenza verrà messa in luce in ufficio.

Giornata di relax con Luna che vi offre ampi spazi di attenzione verso l’area familiare. Plutone vi dà grinta e capacità di conquista in amore grazie a Luna, Plutone, Nettuno e Giove. Siete sempre molto occupati a lavoro ma il successo è al vostro fianco.

Giornata molto positiva con Luna che vi fa osare di più oggi. Anche Venere darà un particolare incanto alla vostra relazione se festeggiate gli anni a novembre, mentre per chi è nato nella terza decade Saturno e Mercurio daranno ottimi consigli di business.

Urano vi permette di risolvere facilmente qualche piccolo inciampo se nati nella seconda decade. Un clima di romanticismo pervade la vostra relazione oggi. Tenaci e robusti, non vi spaventate di ricevere nuovi compiti a lavoro.

Giornata che vi vede un po’ più pigri e tranquilli del solito. Venere vi regala calore ed espansività se nati nella seconda decade. Luna e Nettuno vi donano slancio per conquistare chi vi ha colpito di recente in amore. Successi molto concreti per chi lavora in ambito artistico.

Tutti i pianeti sono a vostro favore, tranne Luna. Urano programma una giornata dai toni fiabeschi e riprenderete anche una storia d’amore incompiuto se nati dal 10 al 19 marzo .Plutone e Giove – se nati nella terza decade – vi consentono di non sentire più la stanchezza.