Oroscopo del 22 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere vi dona freschezza di mente così come anche Sole. Non esagerate in atteggiamenti esplosivi in amore, anche perché Plutone è un po’ imbronciato per i nati dal 14 al 17 aprile. Siete molto bravi nei lavori che riguardano i social network grazie a Saturno se nati dall’8 al 13 aprile.

Mercurio oggi vi allieta la vita familiare. Giornata abbastanza soddisfacente dal punto di vista erotico grazie a Plutone se nati dal 14 al 17 maggio. Uno straordinario Mercurio vi assisterà a lavoro dal 17 al 20 maggio.

Venere vi promette ancora momento di gioco e piacere. Venere vi assiste specie se siete single in amore e soprattutto se nati dall’11 al 14 giugno. Se svolgete una professione connessa alla stampa avrete una giornata da non dimenticare.

Luna vi propone soluzioni nuove per questa giornata. Una bella combinazione di passione e romanticismo vi avvolge oggi nel rapporto sentimentale, mentre se avete a che fare con arte e moda sarete favoriti a lavoro se nati dal 5 al 9 luglio.

Momento sì per i nati nella terza decade, mentre quelli della prima avranno Venere e Marte negativi. La persona che vi ha colpito il cuore non vi ha abbandonato e si sente, giorno dopo giorno. Se nati nella terza decade raccoglierete i frutti lavorativi del vostro sforzo.

Giove è un po’ corrucciato e nervoso. La vostra pazienza oggi sarà essenziale. In amore giornata passionale e molto fisica con il vostro partner, mentre a lavoro cercate di andare spediti per la vostra strada.

Saturno è positivo e vi promette una verve notevole. Marte minimizza alcuni intoppi sentimentali e vi fa godere una bella giornata. Saturno vi impone come vincitori davanti a colleghi e capi in ufficio.

Plutone, Nettuno, Giove, Mercurio e Luna sono positivi, Urano, Saturno, Marte e Venere invece vi contrastano. Non solo sesso ed eros: siete anche dolcezza e tenerezza, specie se nati nella terza decade. I nati a ottobre dovranno avere un po’ di pazienza per la pressione loro rivolta a lavoro.

Nettuno e Giove sono un po’ negativi ma niente di grave. Un po’ di stanchezza potrebbe arrivare in ambito sentimentale, mentre Mercurio e Giove vi guardano imbronciati a lavoro se nati dal 4 al 9 dicembre.

Plutone vi dona razionalità e senso del limite se nati dal 14 al 17 gennaio. Grande tendenza passionale in amore se nati nella seconda decade, per via di Plutone. Se invece siete nati dal 16 al 20 gennaio sarete tirati per i capelli a lavoro per risolvere alcune situazioni.

Una splendida Venere vi rende socievoli e frizzanti oggi. Urano è contrario per i nati nella seconda decade, mentre in amore Venere e Giove vi donano sincera emotività amorosa. Plutone e Marte vi guardano sorridenti se nati nella terza decade. A lavoro Saturno e Marte spianano i vostri passi.

Non vi distraete tanto oggi, restate concentrati. Soprattutto non vi adombrate in amore anche perché Plutone e Urano vi daranno molta passionalità se nati nella terza decade. I capi vi tartassano un po’? Cercate di trovare il vostro equilibrio se nati nella seconda decade.