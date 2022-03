Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 marzo segno per segno

Sole e Venere entrano nel vostro segno ma vi danno comunque un po’ di alti e bassi. Fate attenzione a non esagerare a tavola in particolare. Venere e Sole vi promettono una buona comunicazione in campo relazionale se nati dal 2 al 9 aprile. Scopriremo oggi il film che si sposta con le caratteristiche di ogni segno. Per l’Ariete sicuramente “La guerra dei Roses”.

Sole vi fa sentire vivificati. Una persona speciale tocca le corde del vostro cuore nella giornata odierna, specie se nati dal 9 al 14 maggio. Il film che più vi asseconda in fatto di caratteristiche è “Suffragette”, che parla delle prime lotte femministe.

Giornata fresca e pimpante come piace a voi, con Saturno benefico. Flirt che esplodono in maniera incredibile se nati nella terza decade. Il vostro film di oggi è “Frantic”, azione mescolata al brivido del 1988.

Mercurio è felice oggi quindi potrebbe darvi un aumento di sensibilità e intuito. Inoltre, un bellissimo Nettuno vi sostiene, mentre Luna e Plutone pongono però freni alle vostre ambizioni in campo sentimentale: date tempo al tempo! “La casa degli spiriti” è il film giusto per voi.

Siete particolarmente raggianti oggi grazie a Sole se nati nella terza decade. Se siete invece nati ad agosto dovete gestire una situazione amorosa che sembra uscita da un film. E a proposito, quello consigliato per oggi è “Ferdinando e Carolina” di Lina Wertmuller.

Urano vi dà determinazione e voglia di far sentire la vostra voce. Plutone e Urano vi infondono una notevole sicurezza in voi stessi nell’ambito amoroso. “Bellissima” del 1951 è il film giusto per la giornata.

Atmosfera lievemente disturbata da Sole che può portare qualche malumore, per fortuna non grave. Rigore e impegno in campo sentimentale sono i vostri punti a favore. Il film giusto per il vostro segno oggi è “Padre d’Italia”, con Luca Marinelli che appartiene al vostro segno.

Urano, Saturno, Venere e Marte sono tutti contrari ma per fortuna Giove, Mercurio, Nettuno e Plutone sono invece dalla vostra parte. Se nati dal 5 al 14 novembre avrete un appagamento erotico e sentimentale notevole oggi. Il film da guardare? “Cronaca di una morte annunciata”.

Giove rema contro chi è nato dal 4 al 13 dicembre, mentre Saturno, Marte e Venere proteggeranno tutti gli altri. Se fate parte della seconda decade troverete grande calore umano nel legame di coppia, successi strabilianti per i single della terza decade. “Nuovomondo” è il film giusto per voi in questa giornata.

Giove vi apre a una giornata nella quale sarete al centro della scena. Occhio però a eventuali influenze e raffreddori. Venere vi porta a essere più disinvolti in amore e a lasciarvi andare alle emozioni, se nati in seconda e terza decade. “Un cuore in inverno” è il film che oggi rispecchia il vostro segno.

Marte e Venere vi guardano con occhi benevoli dandovi senso dell’umorismo e intelligenza. Se nati nella seconda decade Venere e Nettuno vi favoriranno in amore con entusiasmo e passionalità. Il film di oggi è “Cocoon, l’energia dell’universo” del 1985.

Giove vi guarda benevolo e vi dà un intuito prodigioso. Momento sì per gli affetti seri specialmente se siete nati in prima e seconda decade. Il film giusto per il vostro mood odierno? “Il favoloso mondo di Amelie” del 2001.