Oroscopo del 19 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Clima di giornata brioso con Saturno a darvi verve e spirito se nati nella terza decade. Venere positiva vi regala uno strepitoso senso dell’umorismo se nati nella prima decade. Vivete una dimensione più sentimentale dell’amore oggi mentre a lavoro chi vuole fare il prepotente verrà messo a posto da Plutone e Luna se nati nella terza decade.

Plutone e Urano vi fanno scoprire calmi e pacati ma non per questo meno tenaci o ambiziosi se nati dal 9 al 15 maggio. Sole e Mercurio vi consentono di vivere la dimensione amorosa con piglio allegro, attenti però ai passi falsi se nati nella prima decade. Con grande energia riportate ordine e disciplina in ufficio.

Venere vi porta benessere, gioia e allegria. Uno dei doni è quello di un frizzante senso dell’umorismo. Gli astri vi chiedono di fare qualche piccolo passo in avanti in amore per far funzionare le cose. Plutone è in una buona posizione lavorativa oggi.

Luna vi guarda un po’ imbronciata ma Urano, Giove e Nettuno sono vostri alleati. Un bel Mercurio vi fa superare un momento di stasi in amore mentre a lavoro, se nati dal 5 al 13 luglio, potrete sostenere un nuovo collega in difficoltà.

Luna vi dà grande manforte oggi specialmente se siete parte della prima decade. Saturno, Urano e Marte remano un po’ contro in amore, quindi non lanciatevi in imprese ardite. Sempre Luna, molto razionale, vi consiglia cautela a lavoro se nati ad agosto.

Un Giove imbronciato vi dà un po’ di alti e bassi nel tono e nell’umore. Cercate in amore una grande sintonia fisica con la persona che avete scelto, mentre a lavoro se svolgete una professione che riguarda il denaro fate molta attenzione, alcuni errori sarebbero imperdonabili.

Venere vi allieta la giornata con spensieratezza e leggerezza. Se festeggiate gli anni dal 5 al 12 ottobre avvertite la positività di Saturno in amore, specie se siete single in cerca. Un incarico di un certo peso vi viene oggi assegnato a lavoro.

Urano è negativo e vi porta un po’ di stanchezza ma il tandem Giove-Nettuno vi apre ad avventure sessuali irripetibili se nati dal 7 al 14 novembre. Luna è ampiamente favorevole a lavoro oggi se nati dal 15 al 22 novembre.

Giove provoca qualche momentanea contrarietà ma nulla di grave. Mercurio vi fa un po’ distratti e svagati in amore, cercate quindi di non fare errori con il partner. Luna vi è accanto lavorativamente o per un concorso/esame se anti nella terza decade.

Luna vi rende un po’ nervosi e irrequieti, mentre in amore il lato fisico oggi prevale su quello sentimentale per via di Nettuno e Plutone per i nati nella terza decade e per chi è nato dall’8 al 13 gennaio. Siete molto puntigliosi e logici oggi in ufficio.

Venere vi dà grande simpatia e umorismo, specie in famiglia dove il clima è molto sereno. Sempre Venere, insieme a Saturno, vi favorisce nel rapporto di coppia se nati dal 5 al 17 febbraio. Con grande disinvoltura aiutate oggi un collega un po’ “smarrito” a lavoro.

Una combinazione planetaria positiva ma anche esplosiva vi rende irrequieti, nervosi e poco disponibili al dialogo. Niente di grave però: risolverete. Animo profondo e romantico in amore oggi, sarete favoriti al massimo se avete già una relazione. Luna vi invita ad avere più pazienza del solito a lavoro se dovete avere a che fare con una professione educativa.