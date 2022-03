Oroscopo del 16 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Urano e Venere sono molto seducenti per oggi e vi danno notevole smalto. Momento sì per l’amore se nati tra il 6 e il 12 aprile, grande passionalità se nati dal 24 al 29 marzo. Urano e Venere vi segnalano un film ottimo per le caratteristiche del vostro segno: si tratta di “L’ammutinamento del Bounty” con Marlon Brando.

Luna e Plutone vi rendono molto voliti oggi, con alleati al pari di Mercurio, Giove, Nettuno e Sole. Siete affettuosi e tenaci, saprete quindi conquistare il cuore di una persona conosciuta da poco. Il film che si abbina meglio alla vostra giornata è “Riso amaro”, con la grande Silvana Mangano.

I pianeti vi sono accanto, in particolare Saturno e Venere molto sereni in amore per i nati dal 30 maggio al 5 giugno. Luna, Giove, Sole, Mercurio e Nettuno sono ancora ostili in amore, quindi occhio. “Million Dollar Baby” del Gemelli Clint Eastwood è il film di oggi per voi.

Sole splende in modo congeniale per voi con una necessaria partecipazione alla vita familiare. Non fate mosse azzardate se siete all’inizio di una relazione perché potrebbero esserci contrattempi se nati dal 10 al 17 luglio. “Piano, piano dolce Carlotta” è il film consigliato per il vostro segno, con Bette Davis.

Pimpanti e briosi in questa giornata primaverile, ottimi rapporti familiari specie tra genitori e figli. Fase di conquiste se siete single grazie a Sole. Giove vi promette grande slancio in amore. “Gioco di donna” con Charlize Theron (del vostro segno) e Penelope Cruz è il film consigliato per voi.

Sole vi tiene un po’ il broncio ma nulla di grave, anche perché Plutone e Urano sono invece alleati. Stabilità e volontà di costruzione sono le parole chiave di oggi in amore, specie per i nati nella seconda decade (che però hanno Giove contrario). Il film per oggi? “La notte di San Lorenzo” dei Fratelli Taviani.

Momento con transiti come Marte, Venere e Saturno molto sorridenti, anche se Plutone è ostile per i nati nella terza decade. Dedicatevi un po’ di più alla vostra dolce metà con passione e dedizione, senza trascurarla. Successi strepitosi per i single di settembre. “Ben Hur” è il classico giusto per voi, con un formidabile Bilancia come Charlton Heston.

Sole vi dà grande energia vitale se nati dal 17 al 22 novembre, anche Giove, Mercurio e Nettuno sono alleati. Urano e Plutone vi propongono colpi di scena in amore se nati in seconda e terza decade. I nati nella prima sono cuori impavidi pronti a scalare montagne! “Cesare deve morire” dei Fratelli Taviani è il film giusto per oggi.

Sole vi è tecnicamente ostile ma Saturno alza il livello di razionalità e buonsenso. Il vostro desiderio di avventura amorosa prende molto rilievo, con tante tentazioni amatorie ed erotiche fornite da Marte se nati dal 24 al 30 novembre. “Sindrome Cinese” con Jane Fonda è la perla cinematografica consigliata.

Sole è formidabile oggi per i nati dal 16 al 20 gennaio. Prendetevi cura della vostra dolce metà oggi, anche perché senza volerlo la state trascurando un po’. “Monuments Men” è il film di oggi, con George Clooney e le simbologie tipiche del vostro segno.

Sole crea un po’ di confusione e caos che Venere provvede a sistemare. Alcune piccole imprecisioni si notano nella vostra relazione ma solo per diventare poi, in futuro, delle cose migliori se nati dal 10 al 15 febbraio. Il bellissimo film “Cuore Sacro” di Ferzan Ozpetek è il consiglio cinematografico di oggi.

Sole occupa il vostro segno e vi dà grande produttività sotto gli aspetti artistici, culturali ma anche familiari. Mercurio, Giove, Nettuno e Sole esaltano la dimensione romantica di coppia oggi. Il film giusto per la giornata? “Lola corre” del 1998.