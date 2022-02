Oroscopo del 23 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Una salute ottima vi accompagna se siete nati nella seconda decade. Giornata ottima anche per l’amore con legami leggenti e frizzanti se nati dal 12 al 19 aprile. Chiudete con ottimi risultati la giornata d’ufficio.

Venere vi porta un’atmosfera serena in famiglia e tutto sembra filare liscio ma non fatevi condizionare dai troppi peccati di gola. Non vi tirate indietro a livello sentimentale, sappiate farvi avanti quando e se serve, specialmente se nati dall’8 al 14 maggio. Plutone è al vostro fianco professionalmente.

Non vi strapazzate troppo con l’attività fisica anche perché Luna vi invita a restarvene un po’ in campana. Se nati dal 23 al 29 maggio ci saranno nuovi incontri per i single della seconda decade, grazie a Mercurio e Saturno. Chiudete in perfetto ordine tutti i conti dell’ufficio.

Luna è molto benefica e positiva. La vostra tipica dolcezza sarà temperata dall’ironia. Se nati dal 12 al 14 luglio Nettuno vi dà una marcia in più per arrivare alle vostre mete amorose, così come farà Urano per l’ambito lavorativo se nati dal 2 al 7 luglio.

Mercurio vi pone qualche piccolo intralcio familiare se nati a luglio. Non sognate soltanto di avere una persona vicino: dichiaratevi a essa senza paura! Se nati dal 7 al 13 agosto avrete la possibilità di vivere una ventata di rinnovamento a lavoro.

Cielo dai transiti sereni ma anche variabili specie nell’ambito delle frequentazioni familiari strette. Un po’ di difficoltà nel trovare la giusta sintonia con la vostra dolce metà oggi ma alla fine, dopo qualche tentativo, troverete la quadra. Se svolgete una professione che ha a che fare con l’artigianato Plutone vi darà ottimi influssi se nati dal 16 al 20 settembre.

Saturno è sempre favorevole per mente e cuore Molto buoni i rapporti con la famiglia e in amore avvertite il crearsi di un’atmosfera speciale con la vostra metà, anche grazie a Luna. Se svolgete una professione connessa all’arte o alla critica artistica avrete ottimi rapporti celesti se nati a settembre.

Sole, Luna, Venere, Giove, Marte, Nettuno e Plutone sono tutti alleati celesti, specie Luna che vi dà manforte nella sensibilità e nell’empatia. La vostra grinta erotica e sentimentale vi darà grandi successi, anche se Saturno e Urano sono negativi. Se nati dal 9 al 14 novembre non troverete ostacoli sul cammino lavorativo.

Alti e bassi oggi per via di Sole, con possibili frizioni nell’ambito familiare. Un po’ di stanchezza e di noia potrebbe prendervi oggi anche nl rapporto di coppia ma Luna metterà tutto a posto. Mercurio vi favorisce nell’attività lavorativa se nati dal 17 al 21 dicembre.

Giove, Nettuno, Sole, Urano e Marte vi promettono scintille in ogni campo! Siete ancora single? Non dovrete andare lontano per trovare l’anima gemella, specie se nati dal 13 al 18 gennaio! Vi guadagnate oggi la stima e il rispetto di vostri capi.

Saturno è felice per i nati nella seconda decade. Mercurio e lo stesso Saturno sono dalla vostra parte per creare qualche colpo di fulmine in amore, mentre Venere vi consente di giocarvi bene le vostre carte in ambito professionale se nati dal 10 al 14 febbraio.

Stanchezza e irrequietezza oggi anche se Sole, Giove e Nettuno sono positivi e vi daranno voglia di stupire. Dovete entrare in una comunicazione più intima e profonda con la vostra dolce metà, Venere vi aiuterà a trovare la sintonia giusta se nati nella seconda decade. Se siete manager o imprenditori, Nettuno e Sole vi favoriscono se nati nella seconda decade.