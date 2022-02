Oroscopo del 14 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 febbraio.

San Valentino gratificato da Sole, Nettuno, Giove e Saturno ma anche Urano. Forma fisica rigogliosa! Nella giornata degli innamorati scopriamo quali sono i segni che possono intrecciare la passione con il vostro. Senza dubbio con l’Ariete vanno d’accordo il Cancro ma anche la Bilancia, naturale contraltare dialettico. Siete in uno stato di grazia professionale se nati dal 16 al 19 aprile.

Urano splende per voi se nati dal 2 al 9 maggio. Nella festa degli innamorati il vostro segno potrebbe trovarsi bene con Scorpione ma anche con Acquario. Siete infaticabili e operosi a lavoro nonostante Saturno e Sole ostili.

Luna, Sole e Saturno vi danno uno stato di salute molto tonico e rilassato. Con chi andare d’accordo a San Valentino? Sicuramente il vostro segno si trova bene con la Vergine ma pure con i Sagittario. Urano intanto vi dona la capacità di non lasciarvi sfuggire le buone occasioni a lavoro.

Quadro planetario con Luna splendente. Il vostro segno ha una particolare intesa erotica con Bilancia e Capricorno. Nettuno vi guida con estro e spigliatezza nella riuscita delle vostre attività lavorative.

Sole e Saturno sono a vostro favore anche se Urano è dissonante. Il vostro contraltare dialettico, Acquario, oltre che Sagittario, Gemelli e Bilancia sono i segni con cui può scoppiare la passione. Sole è in angolo negativo e vi mette un po’ i bastoni tra le ruote in ufficio ma rimedierete.

Giove si rivela un po’ birichino e rende il vostro cielo variabile. I vostri segni prediletti? Pesci, Sagittario ma anche Gemelli. Un po’ di caos a lavoro oggi ma vi abituerete presto e gestirete il tutto correttamente.

Giornata molto radiosa e positiva in cui Sole e Luna vi danno grande equilibrio. Quali sono i segni con cui stabilire un contatto intenso? Senz’altro Capricorno ma anche Ariete, che solo voi riuscite a domare, così come Sagittario e Leone. Riuscite a concludere alcune consegne di lavoro con grande caparbietà se nati a ottobre.

Plutone vi dona magnetismo e capacità di seduzione mentre Sole, Saturno e Urano sono disarmonici se nati dal 2 al 15 novembre. Acquario, Toro e Leone sono senz’altro i segni con cui la passione può arrivare con più facilità. Plutone e Nettuno spianano i vostri passi lavorativi se nati nella seconda decade.

Luna vi rende aggressivi e competitivi, con il desiderio di emergere e sfondare. Sole e Venere sono armonici e vi regalano grande equilibrio. Quali sono i segni con cui avere una passione travolgente? Senza dubbio Pesci ma anche Gemelli e Vergine. Un momento di scarsa comunicazione tra colleghi non disturba la vostra efficienza professionale.

Firmamento planetario positivo con Venere che gratifica la via familiare e affettiva. Gli scambi di San Valentino possono arrivare senza dubbi con Ariete, Cancro o Bilancia. Trovate il modo di risolvere con buonsenso una controversia tra colleghi grazie a Urano.

Sole, Nettuno, Mercurio, Venere, Saturno e Giove sono tutti dalla vostra parte. Quali sono i segni che bruciano in voi la legna della passione? Sicuramente Leone, Acquario e Scorpione. Sole e Saturno vi assistono nella giornata lavorativa.

Venere elargisce i suoi favori se nati dal 2 al 7 marzo. Quali sono i segni per una forte attrazione? Senz’altro Gemelli ma anche Vergine, Cancro, Sagittario e Toro. Non vi interessate più di tanto a chiacchiere di rito in sede professionale.