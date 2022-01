Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 gennaio.

Luna vivace chiude il mese in bellezza specie per i nati nella prima decade. Una conoscenza fatta di recente sta diventando qualcosa di più grazie a Saturno, specie se festeggiate gli anni dal 5 al 10 aprile. Se svolgete una professione autonoma Luna, Sole e Saturno sono al vostro fianco.

Venere è positiva anche se Saturno, Luna e Sole potrebbero invece portare un po’ di nervosismo. Il vostro carattere sensuale e avvolgente vi aiuta a fare conquiste oggi, sia in maniera emotiva che romantica. I vostri capi vi tengono sotto pressione? Siate furbi e non avanzate rimostranze.

Ultimo giorno di gennaio con Giove ancora dalla vostra parte, mentre Saturno, Luna e Sole vi “costringono” ad ampliare un po’ il vostro raggio d’azione. Non esitate, in amore, se ci tenete davvero a qualcuno a dimostrarglielo: la timidezza lasciatela a casa. A lavoro i nati dal 18 al 20 giugno saranno baciati dalla buona sorte.

Luna vi porta gioia e fortuna se nati nella terza decade. Corrispondenza amorosa decisamente concreta per voi grazie a Nettuno e Giove oggi, mentre a lavoro ci saranno ottimi risultati economici nel caso in cui facciate parte della seconda decade.

Venere vi porta una forma fisica perfetta e una lucidità spirituale di prim’ordine. Marte immette il suo sostanzioso contributo nella fase amorosa se nati nella seconda decade. Concludete impegni piuttosto gravosi in maniera ottimale se nati dall’8 al 13 agosto.

Mercurio vi sostiene così come fanno anche Venere, Urano, Marte e Plutone se nati dal 10 al 14 settembre, portando un ottimo benessere psicofisico al di là di qualche male di stagione. Anche gli affetti strutturati troveranno sfoghi interessanti nel caso in cui siate nati tra il 13 e il 17 settembre. Mercurio, Urano e Marte vi permettono di raccogliere quanto seminato a lavoro.

Sole e Luna ma anche Saturno vi evidenziano la strada verso i valori simbolici della vita, come socialità e amicizia. In amore trionfano Luna e Sole, i quali vi sostengono specie se nati nella prima decade. Possibile la nascita di un figlio tra i nuovi progetti. Conferme importanti a lavoro se nati a settembre.

Luna, Sole e Mercurio sono tecnicamente ostili per voi e i rapporti amichevoli possono dunque vivere una fase di frenata. Se nati dal 28 ottobre al 4 novembre vivrete evasione e gusto per l’avventura in ambito amoroso. Plutone vi dà la possibilità di investire bene i vostri soldi.

Sole, Luna e Saturno vi portano ottimi auspici e buoni rapporti con gli amici. In amore fiorisce un nuovo e travolgente sentimento se nati dal 3 al 12 dicembre. Infine, i vostro risultati economici diventeranno sempre più soddisfacenti e potrete considerare l’idea di investire dei soldi.

Giove vi dà ottimo slancio espansivo se nati nella prima decade. Le unioni di lunga durata sapranno vincolarsi ancora maggiormente in una bella e passionale combinazione generata da Venere. Possibili novità per i single nati dal 9 al 14 gennaio. Restano da consolidare gli ottimi risultati raggiunti in ufficio.

Bela fase con Luna e Sole che regalano soddisfazioni. Se siete single, il vostro carattere un po’ freddo e prudente potrebbe oggi cercare di lasciarsi andare di fronte a una persona potenzialmente speciale, con Urano che agisce da stimolo propulsore. Se nati nella terza decade raccogliete i risultati del lavoro fatto finora.

Giove continua a favorirvi così come Plutone se nati nella seconda e nella terza decade. Sempre Plutone, insieme a Venere, favorirà invece i nati a marzo. Marte, infine, vi porterà grandi successi lavorativi se nati dal 20 al 25 febbraio.