Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 17 gennaio

Saturno vi dà manforte su vari fronti e settori, prima di tutto la salute e la forma fisica se nati dal 30 marzo al 5 aprile. Mercurio e Saturno ma anche Venere vi aiuteranno in amore se nati nella seconda decade. Smusserete rapidamente le contrarietà in ambito familiare se nati ad aprile.

Sole, Venere e Plutone vi sostengono oggi in ogni settore, attenzione però a possibili raffreddori di stagione perché Saturno e Mercurio sono negativi, specie per i nati nella seconda decade. Sfruttate l’occasione di uscire la sera per rinvigorire il rapporto di coppia mentre a lavoro Plutone vi protegge se nati dal 12 al 14 maggio.

Mercurio e Saturno sono positivi se nati dal 29 maggio al 4 giugno. Giove invece potrebbe darvi qualche rischio a livello edonistico. In amore Mercurio protegge specie i single se nati dal 21 al 27 maggio. Urano vi favorisce invece nella situazione professionale se nati nella prima decade.

Si è allentata un po’ la tensione oggi in generale, con lo stato di salute piuttosto buono. Giove vi dà influssi fortunati in amore ma non chiedete troppo alla relazione oggi. Urano vi sostiene nel realizzare ottime prestazioni in campo professionale se nati nella seconda decade.

Mercurio e Urano sono un po’ negativi specie in famiglia ma la forma fisica e mentale restano al top. Mercurio, Saturno e Urano vi obbligano a un maggior impegno sul piano emotivo e siete stimolati a dare il meglio se nati nella prima decade. Se nati a luglio i vostri rapporti con i colleghi di lavoro potrebbe risentire di qualche screzio.

Venere, Plutone, Sole e Urano vi favoriscono. Urano e Venere sono favorevolissimi in amore e vi daranno grande voglia di avventura. Urano, Sole e Plutone lavorano per darvi il massimo a livello professionale.

Saturno e Mercurio vi danno razionalità e buona fortuna in famiglia e amicizie se nati nella seconda decade. Mercurio vi consente di aggiustare qualche divergenza in amore se nati dal 24 al 28 settembre. Se invece siete nati dal 29 settembre a 6 ottobre avrete ottimi exploit erotici. Saturno è molto positivo a lavoro se nati a settembre.

Plutone, Nettuno, Venere, Sole e Giove vi favoriscono. Tuttavia Mercurio, Saturno e Urano sono nettamente contrastanti. Venere vi dà proprio l’occasione di confrontarvi per le piccole divergenze avute con il partner. Se nati dal 7 al 12 novembre siete soddisfatti di un investimento andato bene.

Uno splendido Mercurio vi favorisce nella prima decade, con Saturno che vi gratifica sempre con sensibilità e partecipazione emotiva se nati dal 28 novembre al 6 dicembre. Venere vi regala voglia di innamorarmi e grande contributo di eros insieme a Sole e Plutone. Se nati dal 25 al 28 novembre Mercurio è schierato completamente dalla vostra parte a lavoro.

Luna è un po’ negativa quindi fate attenzione a non credervi invincibili. Sarete erotici, passionali ma anche sensibili in amore grazie a Marte, Plutone e Sole. Se qualcuno vi tartassa sul luogo di lavoro Urano favorirà i nati nella prima decade dando loro disciplina, ambizione e pazienza.

Plutone vi dona passionalità, energia e dinamismo se nati dal 14 al 16 febbraio. Mercurio è uno stimolo per attrazione e cultura nell’ambiente familiare. Venere vi apre a forti emozioni oggi se nati nella seconda decade in ambito sentimentale. Mercurio invece favorisce i lavoratori della prima decade.

Urano è positivo e vi darà momenti di espansività ma anche razionalità, specie se nati nella seconda decade. Venere e Mercurio sono molto positivi in amore e vi stimolano a trovare elementi di condivisione con il partner. La passione per arte, cinema e sport può diventare un collante speciale, soprattutto grazie all’aiuto di Plutone e Sole. Ottima notizia: riceverete un aumento di stipendio se nati dal 9 al 13 marzo.