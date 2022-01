Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 14 gennaio

I pianeti vi rendono l’aria un po’ pesante, in particolare Marte amplifica questa sensazione. Il vostro affetto per la persona amata non si discute, specialmente se nati ad aprile. Non date però mai nulla per scontato. Oggi vediamo qual è la casa oroscopica che si contrappone dialetticamente a ogni segno: per l’Ariete sicuramente la settima, che fa rinunciare ad alcune certezze incrollabili.

Ottime indicazioni previsionali specie in ambito familiare. Plutone vi rassicura così come Giove e Venere in amore, con i pianeti che vi danno anche grande eros. A livello dialettico l’ottava casa può portare difficoltà e turbamenti alla vostra visione della vita.

Luna vi regala armonia tra gli amici. Una componente di razionalità e solidità vi percuote oggi se nati a gennaio. La vostra casa opposta è la terza, con voi che cercate una visione più limpida e ampia della realtà.

Non vi fate tanto frastornare dall’istintività, con Venere che vi favorisce se anti a luglio. In amore sarete molto favoriti se nati nella seconda decade. Il vostro opposto è quello che dimora nella casa decima, con la chance di volare oltre le dipendenze e dei condizionamenti.

Logica e razionalità fanno parte della vostra giornata oggi. La cura della persona è fondamentale per chi è nato a luglio. Nel settore opposto al vostro c’è l’undicesima casa, luogo in cui dimora la moderazione della vita.

Venere, Sole e Plutone vi favoriscono in modo esplosivo insieme a Urano. Le acque adesso si sono calmate dopo periodo di breve agitazione in amore. La sesta casa è quella contrapposta, quella che esprime un inserimento nella norma sereno.

Alcuni pianeti ostili vi fanno fare buon viso a cattivo gioco. Luna cambia però in positivo l’atmosfera e vi regala anche una bella passionalità in amore. La casa settima si fa alla vostra natura, quella opposta è la prima che prova a imporre costumi e schemi ricorrenti.

Plutone vi darà grande forza se nati dal 14 al 17 novembre. Giove, Sole, Nettuno e Venere vi infondono una percezione medianica a livello sentimentale. La casa in contrapposizione con la vostra è la seconda, con la percezione di placida normalità.

Saturno vi favorisce se nati a inizio dicembre. Desiderio di grande quiete e condivisione nel rapporto di coppia. La casa opposta alla vostra è la terza, che vi obbliga a confrontarvi con la realtà in maniera concreta.

Tutti i pianeti vi sorridono, in particolare Giove, Venere e Plutone vi daranno maggiore sicurezza nelle vostre possibilità sentimentali ed erotiche. La quarta casa è la vostra avversaria oggi: simbolizza la capacità di proteggere e stare all’interno delle mura domestiche.

Non cambia molto rispetto a ieri con Luna, Mercurio e Saturno che inseriscono un po’ di brio a questa giornata. Luna spiana i vostri passi in amore mentre la casa opposta alla vostra è la quinta, casa del tono vitale.

Astri che generosamente continuano a volervi favorire, con Venere al vostro fianco. Giove e Plutone vi spianano la strada amorosa in maniera luminosa e attenta se nati nella prima decade. La casa sesta è la casa opposta alla vostra, quella dell’evasione.