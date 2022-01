Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 gennaio segno per segno

Sole, Plutone e Venere vi remano contro se nati nella terza decade. Fate attenzione a tutti gli ambiti della vostra vita. A proteggervi però in amore ci sono Mercurio, Giove, Saturno e Marte che vi daranno grande dolcezza. Quali sono i punti forti e deboli del vostro organismo? Per voi sicuramente la muscolatura è tra i punti forti, mentre la scatola cranica tra quelli deboli.

Venere vi guarda amorevolmente se nati dal 14 al 17 maggio. Luna è bendisposta in amore e sarete gratificati anche da Sole, Venere e Plutone in tal senso. Analizziamo i punti forti e deboli del vostro corpo. Sicuramente la gola, il palato e la faccia sono tra i punti forti ma anche quelli meno privilegiati.

Venere e Plutone vi guardano con atteggiamento serioso. Giove rema a vostro sfavore in amore ma se nati a maggio e single potreste maturare qualche sorpresa. Mercurio protegge il vostro udito e le braccia, più aperti a malanni di stagione invece i bronchi.

Luna e Venere continuano il loro viaggio nel vostro segno se nati dal 16 al 19 luglio. Nettuno è tutto dalla vostra parte in amore specie se nati nella prima decade. Per entrambi i sessi ventre, stomaco, esofago sono tutti protetti da Venere ma possono anche generare gastriti e ulcere se sollecitati eccessivamente.

Fate attenzione a non esagerare con l’ambizione oggi. Luna vi proporrà piccanti flirt erotici se nati dal 28 al 31 luglio. Sole vi governa in ambito cardiovascolare però dovrete fare attenzione un po’ a tutti gli altri settori del vostro corpo.

Sole, Plutone, Venere e Urano vi favoriscono oggi mentre Giove, Nettuno e Marte sono invece in posizione contraria. In particolare Nettuno vi invita a fare scelte sentimentali meno avventurose se nati nella terza decade e siete single. Per i nati nella seconda decade, invece, eros al top grazie a Venere. Basso ventre e intestino sono da tenere assolutamente sotto controllo.

Venere e Plutone vi pungolano non poco ma Sole, Saturno, Giove e Mercurio sono vostri alleati forti e razionali. Venere e Plutone vi rendono un po’ nervosi e irritabili nel rapporto di coppia se nati nella terza decade ma Saturno, Marte, Luna e Mercurio minimizzano le difficoltà. Pelle, reni, vescica, fegato, pancreas e cistifellea sono le parti del corpo da tenere d’occhio.

Momento sereno variabile per voi se nati nella seconda decade. Saturno e Urano infatti sono contrari, quindi attenzione in famiglia con eccezione per i nati nella terza decade. Venere e Plutone vi forniscono lo slancio necessario per non fermarvi in amore se nati dal 15 al 20 novembre. Plutone, Mercurio e Marte vi chiedono attenzione per retto e ano, così come per gli organi riproduttivi maschili.

Sole, Venere e Plutone vi inviano stimoli positivi: sarete guidati da saggezza e buonsenso. Luna vi contrasta se nati nella prima decade, con Saturno che però in amore è benefico e mette le cose a posto. Giove vi chiede di proteggere anche e gambe.

Sole, Plutone, Venere, Giove, Marte e Urano sono tutti vostri amici oggi, specie se nati nella terza decade, così come anche Nettuno. Oggi nessun pianeta è contrario in amore ma fate attenzione a non esagerare con la generosità. Occhio fisicamente a zone lombari e cervicali.

Mercurio e Saturno vi danno rigore e buonsenso ma anche praticità se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio. Se invece siete nati dal 10 al 14 febbraio vi concederete brillanti exploit amorosi. Ricordate di non trascurare controlli accurati per la circolazione venosa.

Nettuno e Giove vi sorridono se nati in pria e terza decade, così come anche Sole, Plutone, Venere, Saturno, Mercurio e Urano. Un nuovo amore è sbocciato, sarà intenso e durevole se nati a febbraio. Occhio alle vostre difese immunitarie e alla circolazione linfatica. Inoltre, il vostro segno si allaccia alla possibilità di portare a termine la gravidanza.